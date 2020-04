크래비티 세림-정모-원진, 데뷔 앨범 콘셉트 포토 최초 공개 ‘다크美 폭발 카리스마’

한국경제TV 핫뉴스

신인 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔 앨범의 콘셉트 포토를 최초 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 1일 공식 SNS 채널을 통해 크래비티의 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’의 세림과 정모, 원진의 VER.1 개인 콘셉트 포토를 업로드하며 데뷔가 임박했음을 알렸다.첫 번째 버전 콘셉트 포토의 첫 주자로 나선 세 사람은 빈티지한 색감을 자아내는 배경에서 다크한 스트릿 패션을 완벽하게 소화하며 거칠고 강렬한 카리스마를 뿜어낸다. 세림은 깊고 짙은 눈빛으로 차가운 이미지를 드러내고, 정모는 우월한 비주얼로 범접할 수 없는 아우라를 자랑한다. 원진은 무심한 듯 여유로운 표정으로 절제된 시크함을 드러내 보는 이들의 마음을 단숨에 매료시킨다.앞서 크래비티는 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’를 포함한 데뷔 앨범의 트랙리스트를 공개, 국내외 가요계를 이끌고 있는 명품 프로듀서들이 대거 참여를 예고하며 음악 팬들의 기대감을 높인 바 있다. 이어 콘셉트 포토를 통해 다크한 매력으로 시선을 압도하는 카리스마를 발산한 이들은 오는 10일까지 3가지 버전의 포토를 순차적으로 선보이며 데뷔 분위기를 더욱 고조시킬 계획이다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 14일 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’와 수록 타이틀곡 ‘Break all the Rules’를 발표하고 본격적인 데뷔 활동에 나선다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지