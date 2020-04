에이프릴 이진솔, KBS2 ‘어서와’ OST ‘I was wrong’ 2일 음원 공개

한국경제TV 핫뉴스

에이프릴 이진솔이 드라마 ‘어서와’ OST의 다섯 번째 가창자로 나선다.이진솔은 KBS2 수목드라마 ‘어서와’의 OST Part.5 ‘I was wrong’의 가창자로 참여했으며, 이 곡은 각종 음원사이트 및 도너츠뮤직앤 공식 유튜브 채널을 통해 티저 영상으로 3월 31일 공개됐다.티저 영상에서는 ‘어서와’의 아기자기한 장면들과 함께, 이진솔의 목소리가 살짝 담겨 있어 원곡에 대한 기대감을 높이고 있다.걸그룹 에이프릴의 멤버 이진솔은 2015년 미니앨범 ‘Dreaming’으로 데뷔해, ‘스위치-세상을 바꿔라’, ‘그남자 오수’, ‘키스 먼저 할까요?’ 등 다수의 OST 참여, 보컬리스트의 역량을 발휘해 왔다.‘I was wrong’은 이별 후 후회의 감정을 표현한 가사와 몽환적 사운드가 매력적인 슬로우 템포의 발라드 곡이다. 이진솔의 아련한 목소리가 더해져 영상미를 더욱 돋보이게 할 예정이다.OST 제작사 도너츠뮤직앤 측은 "이진솔의 부드럽고 섬세한 표현으로 가득한 ‘I was wrong’이 2일 공개된다"고 밝혔다.웹툰을 원작으로 한 KBS2 수목드라마 ‘어서와’는 남자로 변하는 고양이 홍조(김명수)와 강아지 같은 인간 여자 솔아(신예은)의 미묘한 설렘을 다루는 반려 로맨스 드라마로, 매주 수, 목 밤 10시에 방송된다.에이프릴 이진솔이 부른 ‘어서와’ OST Part.5 ‘I was wrong’은 2일 정오 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지