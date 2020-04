신예 크래비티, 데뷔 앨범 ‘HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE’ 트랙리스트 오픈

한국경제TV 핫뉴스

신인 보이그룹 크래비티(CRAVITY)가 데뷔앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’ 트랙리스트를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 높였다.소속사 스타쉽엔터테인먼트가 지난달 31일 공개한 트랙리스트에 따르면 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’를 비롯해 ‘Top of the Chain(톱 오브 더 체인)’, ‘JUMPER(점퍼)’, ‘Blackout(블랙아웃)’, ‘낯섦’, ‘Cloud 9(클라우드 9)’, ‘별’ 등 총 7개의 트랙이 수록됐다.타이틀곡 ‘Break all the Rules’은 히트메이커 Drew Ryan Scott, Sean Michael Alexander, Gionata Caracciolo, Val Del Prete, Willie Weeks가 작곡에 참여했고, 엑소, 레드벨벳, 몬스타엑스 등 국내 최정상 아이돌의 대표 히트곡을 탄생시킨 작사가 서지음이 함께해 곡의 완성도를 높였다.수록곡 ‘JUMPER(점퍼)’는 앞서 그룹 몬스타엑스의 멤버 주헌이 크래비티를 위해 선물한 자작곡으로 알려지면서 화제를 모으고 있다.더불어 별들의전쟁 등을 비롯해 K팝씬을 대표하는 실력파 작사, 작곡진들이 총 출동해 크래비티만의 색깔을 가득 채울 전망이다.스타쉽이 몬스타엑스 이후 약 5년 만에 새롭게 선보이는 보이그룹 크래비티는 세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민 총 9명의 멤버로 구성돼있다. 이들은 앞서 미스터리하면서도 독특한 세계관을 담은 하이드아웃 프롤로그 필름을 공개, 짜임새 있는 서사와 남다른 스케일로 높은 화제성을 이끌었다. 이와 함께 데뷔 앨범에서는 최고의 프로듀서진이 지원사격에 나서며 다채로운 매력을 예고한 만큼 폭넓은 색깔의 음악으로 2020년을 뜨겁게 달굴 예정이다.한편, 크래비티는 오는 14일 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’를 발표하고 가요계에 전격 데뷔한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지