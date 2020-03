한국경제TV 핫뉴스

청와대는 "정부가 코로나19의 국내외적 상황을 감안해 올해 6월말 개최 예정이던 제2차 P4G 정상회의를 내년으로 연기하기로 했다"고 전했다.강민석 청와대 대변인은 31일 대통령 주재 국무회의를 통해 이같이 결정했다고 서면브리핑을 통해 밝혔다.강 대변인은 "주요 초청 대상국과도 사전 협의를 거쳤으며 구체 개최 시기는 코로나19 안정화 상황 등을 종합 고려하면서 추후 결정할 예정"이라고 설명했다.P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)는 기후변화 대응과 지속가능발전 목표 달성을 위해 환경 친화적인 민관협력 프로젝트를 추진하는 모임이다.지난 2018년 1차 정상회의를 덴마크에서 열었고 2차 정상회의는 올해 우리나라에서 개최될 예정이었다.정원우기자 bkjung@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지