추화정, 31일 ‘더쇼’ 출격…신곡 ‘On My Own’ 라이브 무대로 힐링 선사

가수 추화정이 ‘더쇼’에 출격해 신곡 ‘On My Own’ 무대를 선사한다.추화정은 31일 오후 방송될 SBS MTV 음악프로그램 ‘더쇼’에 출연해 신곡 ‘On My Own(온 마이 온)’ 무대를 펼친다.이날 추화정은 청량하면서도 에너지 넘치는 보이스와 시원한 가창력으로 신곡 ‘On My Own’을 열창, 음악팬들에게 위로와 힐링을 선물할 예정이다.신곡 ‘On My Own’은 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지와 뚜렷한 소신, 긍정적인 마음을 담은 팝&락 장르의 곡이다. 추화정이 직접 작곡에 참여했으며, 워너원, 갓세븐, 몬스타엑스와 JTBC 드라마 ‘스카이 캐슬’ OST ‘We All Lie(위 올 라이)’ 등을 작업한 정성민 작곡가가 프로듀싱을 맡아 완성도를 더했다.추화정이 출연하는 ‘더쇼’는 31일 오후 6시 SBS MTV에서 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지