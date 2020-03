GOT7, 네이버 브이 라이브 팔로워 700만 명 돌파 "팬들 있어 더 의미 있고 소중"

한국경제TV 핫뉴스

GOT7(갓세븐)이 네이버 V LIVE(브이 라이브) 팔로워 700만을 돌파했다.GOT7은 지난 28일 공식 SNS 채널에 V LIVE 700만 명 돌파 기념 축하 이미지를 게재하고 "사랑하는 모든 아가새(팬덤명 : I GOT 7) 정말 고마워요. 아가새가 곁에 있어줘서 GOT7의 추억들이 더 의미 있고 소중해요"라며 감사함을 전했다.GOT7은 2015년부터 V LIVE를 통해 다채로운 콘텐츠를 공개하며 전 세계 팬들과 소통하고 있다.해당 채널은 31일 오전 8시 기준 재생 수 2억 8천 4백만 뷰, 좋아요 수 128억 건을 기록했다.가장 많이 구독한 국가는 태국, 인도네시아, 미국 순으로 GOT7의 뜨거운 글로벌 인기를 실감케했다.GOT7은 화보, 솔로 앨범, 연기, 광고 모델 등 다양한 분야에서 열일 행보를 이어가고 있다.JB는 최근 세계적 명품 브랜드 `생 로랑 by 안토니 바카렐로`(Saint Laurent by Anthony Vaccarello) 액세서리 라인 영상 화보를 선보였다.잭슨의 신곡 `100 Ways`(100 웨이즈)는 공개 당일(20일) 중국 음원 사이트 왕이윈 뮤직 인기 차트 1위에 올랐고 신곡 차트에서 일주일 연속 상위권에 랭크되며 호성적을 기록했다. 또 중국 동영상 플랫폼 도우인 (글로벌 명: 틱톡(TikTok))에서 진행하는 `100 Ways` 챌린지 역시 조회 수 1억 뷰를 넘어섰다.진영은 오는 4월 25일 방영되는 tvN 새 토일드라마 `화양연화 - 삶이 꽃이 되는 순간`에 출연한다. 주인공 `한재현`의 20대 시절을 연기하며 첫사랑의 기억을 소환할 예정이다.아울러 영화 `야차`에서는 설경구가 이끄는 해외공작 전담 블랙팀의 막내 `정대`로 분해 관객과 만난다.뱀뱀은 태국에서 2017년부터 8개 브랜드 모델로 군림하는 등 광고계에서 남다른 영향력을 뽐냈다. 또 JYP엔터테인먼트 선배 아티스트 닉쿤과 함께 유니세프 태국의 아동 보호 캠페인에 적극 참여하며 선한 영향력 전파에도 앞장섰다.