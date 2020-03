엘리케이, ‘설렘+힐링’ 감성 품은 `뉴 라이프` 뮤직비디오 공개

한국경제TV 핫뉴스

아티스트 엘리케이가 `New life`의 뮤직비디오를 통해 설렘과 힐링을 선사했다.이엘파크는 31일 엘리케이의 공식 SNS 채널을 통해 `New life`의 새로운 뮤직비디오를 공개했다.`New life`의 새로운 뮤직비디오는 자연을 사랑하는 아티스트 엘리케이의 의견을 반영해 아름다운 애리조나의 자연을 담아 눈길을 끈다. 광활한 대지를 품고 있는 아름다운 대자연 `애리조나`의 모습과 생기 있고 화려한 도시 `서울`을 오고 가는 아티스트 엘리케이의 모습이 대비되며 시선을 사로잡는다.엘리케이의 `New life`는 앞서 발매한 앨범 `Love Collage`의 문을 여는 트랙으로 Leo Z가 작곡을, Azadeh가 작사를 맡은 곡이다. 사랑의 다양한 순간 중, 사랑에 빠지는 두근거리는 첫 순간을 통해 새로운 삶의 시작에 대한 기대와 설렘을 아름답게 표현했다. `New life`는 그 제목답게, 남녀의 사랑뿐 아니라 우리가 맞이할 내일, 새로운 삶에 대한 기대와 설렘에 대해 다시 생각하게 한다.특히 엘리케이의 `Love Collage`는 미국 음악시장으로 진출하는 엘리케이의 첫 번째 도전으로, 앨범의 전체적인 스토리 기획에서부터 작곡, 작사, 녹음에 이르기까지 미국 현지에서 작업해 완성도를 높였다.엘리케이는 "설렘 가득한 계절에도 불구하고 집 밖으로 나가기 어려운 안타까운 상황 속에서, 함께 여행하는 기분을 주는 `뉴라이프' 영상을 통해 위로를 전하고 싶었다. 이번 `뉴라이프` 뮤직비디오를 통해 우리 모두의 일상 위로와 마음의 풍요를 선물할 수 있으면 좋겠다"고 바람을 전했다.한편 엘리케이는 지난해 12월부터 올해 2월까지 할리우드 배우 헌터 패리쉬와의 듀엣 송 'My Everything' 커버 콘테스트를 통해 음악 팬들과 소통에 나선 바 있다. 그는 사랑의 시작과 과정, 끝의 순환을 감성적인 음악으로 풀어내 큰 사랑을 받았다.