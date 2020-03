TOO(티오오), 타이틀곡 ‘매그놀리아’ 뮤직비디오 선공개…‘고퀄 영상美+킬군무까지’

한국경제TV 핫뉴스

‘하트뮤직 킬군무돌’ TOO(티오오)가 미니 1집 발매에 앞서 뮤직비디오 풀버전을 선공개했다.31일 0시 TOO 공식 VLIVE(V라이브) 계정을 통해 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’ 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’ 뮤직비디오가 선공개됐다.타이틀곡 ‘매그놀리아’는 트랩과 유로팝이 믹스된 강렬한 댄스곡으로, 뮤직비디오 속 TOO는 칼군무를 넘어선 ‘킬’군무를 내세운 그룹답게 동양의 무예를 연상케 하는 파워풀한 퍼포먼스를 선보이며 보는 이들을 단번에 매료시켰다.또 시공간을 초월한 세계 속에서 목련(Magnolia)이라는 매개체를 통해 사라진 이상향(uTOOpia)을 찾아가는 TOO의 격정적이면서 간절한 과정들이 담겨있어 독보적인 세계관에도 관심이 쏠렸다.특히 ‘매그놀리아’ 중후반부 반전되는 멜로디가 리스너들의 마음을 사로잡았고, 클라이맥스까지 쉴 틈 없이 짜인 곡 구성이 이어지며 정식 음원 발매에 대한 글로벌 팬들의 기대감까지 저절로 높아졌다.한편 TOO의 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’ 전곡은 오는 4월 1일 정오(낮 12시) 전 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다. 같은 날 오후 7시에는 공식 V라이브 채널에서 ‘TOO의 仁싸탐구’ 스페셜 라이브, 2일 오후 8시에는 Mnet과 V라이브를 통해 TOO SHOW ‘TOO DAY’가 방송된다.선공개된 ‘매그놀리아’ 뮤직비디오는 31일 오후 12시부터 TOO 공식 유튜브 계정에서도 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지