코드 쿤스트, 정규 4집 ‘PEOPLE’ 트랙리스트 공개…‘박재범X기리보이X개코 역대급 피처링진’

AOMG 소속의 힙합 프로듀서 코드 쿤스트(CODE KUNST)의 정규 4집 ‘PEOPLE(피플)’의 전체 트랙리스트가 지난 30일 AOMG 공식 SNS를 통해 공개됐다.공개된 트랙리스트에 따르면 두 번의 선공개 싱글 ‘JOKE!(조크!)(Feat. C JAMM, 사이먼 도미닉)’과 ‘KnoCK(노크)(Feat. 백예린)’를 비롯해 ‘Flower(플라워)(Feat. Jay Park, Woo, GIRIBOY)’, ‘Xii(엑스아이아이)’, ‘O(오)(Feat. LEE HI)’, ‘Woode(우드)’, ‘F(ucked up)(퍽트 업)(Feat. Gaeko, GRAY)’, ‘Set me Free(셋 미 프리)(Feat. Loopy, Jvcki Wai)’, ‘Get Out(겟 아웃)(Feat. Kid Milli, EK, HAON)’, ‘Rollin(롤린)(Feat. pH-1)’, ‘Let u in(렛 유 인)(Feat. DeVita, Colde)’, ‘Dirt in my HEAD(더트 인 마이 헤드)(Feat. Car the garden)’, ‘Bronco(브론코)(Feat. Bassagong, BLNK, jayho, Jaedal of Legit Goons)’, ‘Dance(댄스)(Feat. Nucksal)’, ‘PEOPLE(피플)(Feat. Paloalto, The Quiett)’, 보너스 트랙 ‘01 No more fire(01 노 모어 파이어’)까지 총 16곡이 수록됐다.기존에 꾸준히 함께 작업해왔던 이하이와 넉살을 포함해 pH-1(피에이치원)과 Jay Park(박재범), Won Jae Woo(우원재), GIRIBOY(기리보이), Gaeko(개코), GRAY(그레이), Loopy(루피), Jvcki Wai(재키와이), Kid Milli(키드밀리), EK(이케이), HAON(김하온), Devita(데비타), Colde(콜드), 카더가든(Car the garden), Legit Goons(리짓군즈), Paloalto(팔로알토), The Quiett(더 콰이엇) 등 역대급 피처링 라인업이 공개돼 각종 커뮤니티에서는 네티즌들의 뜨거운 반응들이 이어지고 있다.특히 이번 앨범은 Jvcki Wai나 HAON 등을 포함해 이전까지 코드 쿤스트와 작업하지 않았던 새로운 아티스트들이 참여해 팬들의 이목을 끌었다. 이에 코드 쿤스트는 “이전까지의 작업 방식과는 다르게, 친분을 떠나 내 음악을 맡기고 싶은 사람들에게 찾아가 부탁했다”고 밝혔다.신선한 조합으로 많은 기대를 모은 코드 쿤스트의 정규 4집 ‘PEOPLE’은 오는 4월 2일 오후 6시 각종 온라인 사이트를 통해서 공개되며, 피지컬 앨범은 내달 7일 발매된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지