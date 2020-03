세이지, `365` 두 번째 OST `Into my life` 공개

한국경제TV 핫뉴스

초고속 전개로 시청자들의 시선을 사로잡은 `365: 운명을 거스르는 1년`이 두 번째 OST를 발매한다.MBC 월화드라마 `365 : 운명을 거스르는 1년`의 두 번째 OST 세이지(Say`Z)의 `Into my life`가 오는 31일 발매된다.뒤집으면 다시 시작되는 모래시계에 삶을 비유한 곡 `Into my life`는 "모래시계처럼 삶을 뒤집을 순 없을까"와 같은 감각적인 가사가 돋보인다. 여기에 신예 세이지(Say`Z)의 유니크한 톤과 폭발적인 가창력이 곡의 완성도와 신비감을 극대화했으며, 드라마의 몰입도를 배가시켰다.여기에 수많은 실력파 뮤지션들과 앨범, OST 작업을 함께 한 프로듀싱팀 메이져리거가 작사,작곡에 참여해 극의 전개에 힘을 더했다.특히 신인가수 세이지(Say`Z)는 이번 `365` OST를 시작으로 가요계 첫 발걸음을 내딛는다. 향후 그가 보여줄 다채로운 음악적 매력에 귀추가 주목된다.`리셋`이라는 독특한 소재로 화제를 모으고 있는 드라마 `365 : 운명을 거스르는 1년`은 이준혁, 남지현, 김지수, 양동근 등 명품 배우들의 탄탄한 열연을 바탕으로 첫 회부터 시청자들의 눈길을 사로잡았다.한편 세이지가 참여한 `365 : 운명을 거스르는 1년`의 두 번째 OST는 31일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지