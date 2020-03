(여자)아이들, 세 번째 미니앨범 `I trust` 트랙리스트 공개…타이틀은 전소연 자작곡 `Oh my god`

한국경제TV 핫뉴스

(여자)아이들이 리더 전소연의 자작곡 `Oh my god`으로 히트 행진을 이어간다.(여자)아이들은 31일 0시 (여자)아이들의 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 `I trust`의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에는 타이틀곡 `Oh my god`을 비롯해 `사랑해`, `Maybe`, `LION` 그리고 `Oh my god (English Ver.)`까지 총 다섯 곡의 리스트가 담겨있다.타이틀곡 `Oh my god`은 데뷔곡 `LATATA`부터 지난해 Mnet `퀸덤`을 통해 발표한 `LION`까지 연이은 히트곡을 탄생시킨 리더 전소연의 자작곡이다.특히 전소연은 타이틀곡 `Oh my god`을 비롯한 앨범 전곡의 크레딧에 이름을 올리며 프로듀서로서의 면모를 유감없이 발휘했다.(여자)아이들은 지난 24일부터 흑(黑)과 백(白)의 뚜렷한 대비가 인상적인 티저 이미지와 역대급 콘셉트를 예고하는 프리뷰 영상을 차례로 오픈, 팬들의 기대를 최고조로 끌어올리며 컴백 열기를 더하고 있다.매 컴백마다 타의 추종을 불허하는 독보적인 콘셉트와 퍼포먼스로 무한한 가능성을 입증하고 있는 (여자)아이들이 새롭게 선보일 모습에 이목이 집중되고 있다.한편, (여자)아이들의 세 번째 미니앨범 `I trust`는 오는 4월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.