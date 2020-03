TOO(티오오), 4월 2일 ‘TOO DAY’ 통해 전 세계 팬 만난다

한국경제TV 핫뉴스

TOO(티오오)가 앨범 발매 카운트다운 스케줄을 공개하며 글로벌 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 지난 27일 공식 SNS를 통해 오는 4월 1일 발매되는 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 카운트다운 스케줄러 이미지를 게재했다.공개된 카운트다운 스케줄에 따르면 TOO는 앨범 발매 하루 전인 31일 0시 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’ 뮤직비디오 풀버전을 선공개한다. 앞서 스토리가 느껴지는 프리 릴리즈 버전과 퍼포먼스 버전의 영상들을 잇따라 공개해 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 배가시킨 바 있어 팬들의 반응이 더욱 뜨겁다.이어 TOO는 앨범 발매 당일인 4월 1일 오후 7시 공식 VLIVE(V라이브) 채널을 통해 ‘TOO의 仁싸탐구’ 스페셜 라이브를 진행한다. 이날 TOO는 첫 번째 미니앨범을 직접 소개하는 시간을 가지는가 하면 타이틀곡 ‘매그놀리아’와 어디에서도 볼 수 없는 수록곡 무대를 팬들에 제일 먼저 선보인다.뿐만 아니라 오는 4월 2일 오후 8시에는 Mnet과 V라이브를 통해 TOO SHOW ‘TOO DAY’를 생중계한다. ‘TOO DAY’는 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 발매를 기념하는 TOO SHOW인 만큼 TOO의 숨겨진 끼와 재능, 앨범 비하인드 스토리 등이 대방출될 예정이다.10가지 동양의 가치관부터 ‘uTOOpia(유투피아)’와 ‘dysTOOpia(디스투피아)’로 나뉜 세계관까지, 동양 철학을 담은 전무후무 스토리로 가요계에 첫 발을 내디딜 TOO의 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’은 오는 4월 1일 정오 전 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지