강다니엘 ‘CYAN’, 가온차트 13주차 주간 소매점 앨범차트 1위

강다니엘의 'CYAN' 앨범이 가온차트 13주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다.강다니엘의 'CYAN'은 13주차(2020.03.22~2020.03.28) 소매점 앨범차트에서 21만 1936장으로 1위에 랭크됐으며, 3월 24일 오후 3시에 가장 많이 판매됐다.2위는 옹성우 '1st Mini Album [LAYERS]', 3위는 NCT 127의 'NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album'이 차지했다.한편, 13주차 일간 소매점 앨범차트에서는 22일 방탄소년단 'MAP OF THE SOUL : 7', 23일 NCT 127 'NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album', 24일 강다니엘 'CYAN', 25일 옹성우 '1st Mini Album [LAYERS]', 26일-27일 강다니엘 'CYAN', 28일 NCT 127 'NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album (Kit)'이 1위에 랭크됐다.