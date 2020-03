한국경제TV 핫뉴스

'선택! 오늘의 종목' 시간입니다. 이 시간 도움 말씀 위해, -교보증권 국제금융본부, 박병창 부장- 나와주셨습니다. 안녕하세요?Q. 먼저 지난주 주요 시장 특징과 흐름 어땠나요?-코로나19, 미국·유럽 확산 지속-각 중앙은행 및 경기 부양책에 반등-정책 수혜 영향, 피해 컸던 섹터 '큰 반등'-주간 기준, 코스피 9.68%↑ 코스닥 11.78%-국내 증시, 외국인 '매도 지속' vs 개인 '매수 지속'-바이러스 관련 제약·바이오 급등-바이러스 피해 섹터, 상대적으로 큰 폭의 반등Q. 이번 주 시장의 영향을 줄만한 글로벌 이슈나 이벤트는?-3월 바이러스 본격 확산…각국 고용지표 확인-미국·유럽·중국 등 제조업 및 서비스업 PMI 확인-미국·유럽 코로나 바이러스 확진자 추이 주시-경제 지표 악화 정도 파악-각국 대응 정책의 구체성 확인Q. 오늘부터 시작되는 한 주간 시장 전망은?-변동성 장세 지속-각 정부와 중앙은행 '정책' VS 코로나 바이러스-증시 격언이 통하지 않는 시장-무제한·무기한 양적 완화에도 시장 불안정-바이러스 사태, 돈으로 해결되지 않는 '생존의 문제'-바이러스 사태에 따른 시나리오별 대응 필요-기업 이익 하향 조정 본격화-상대적으로 견조: IT S/W·헬스케어·통신 등-시장과 유사: IT H/W·미디어·반도체 등-이익 하향 조정 심화 : 경기소비재·운송·에너지 등Q. 끝으로 투자자를 위한 당부사항 또는 투자팁은?-시장 급락 영향, 신규 유입 개인 투자자 증가-급락장에 신규 개인 투자자 유입 요인학습효과바이러스 이슈위기를 기회로투기 욕구-주식 투자, 막연한 판단 및 유행 따르면 실패-안전 마진의 개념 알고, 중장기 전략 필요'선택! 오늘의 종목' 지금까지 도움 말씀에 -교보증권 국제금융본부, 박병창 부장-이었습니다. 고맙습니다.