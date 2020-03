■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/30)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: TLT(+2.7%), FXB(+2.0%), FXY(+1.5%), MINT(+1.0%), FXF(+1.0%)* Losers: EWZ(-9.1%), EZA(-9.0%), TAN(-8.1%), EWW(-8.0%), JETS(-7.6%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+42.4%), JETS(+24.5%), PPLT(+20.4%), ITB(+20.1%), XAR(+19.4%)* Losers: USO(-9.5%), AMLP(-9.0%), UUP(-4.6%), XOP(-2.7%), BIL(0.0%)▶️ 52 Week HighVMBS(+0.4%), GNMA(+0.2%)▶️ 52 Week LowOILK(-7.1%)♣️ News[SA] Solar stocks slammed as coronavirus crushes global outlook- 금요일 태양 (6,100 0.00%) 광 주식 큰 폭 하락. TAN -8%. 미국 경기부양책에 태양 광 산업 내용 부재한 데 실망- 모건스탠리, 우드맥킨지 등은 미국 내 풍력, 태양 광, 배터리 성장률 하향 조정- Rystad Energy, 달러 강세 따른 비용 상승으로 올해 글로벌 태양 광, 풍력 성장 없을 것으로 예상- 모건스탠리, 올해 주택용 태양 광 설치 2Q 전년 대비 48%, 3Q, 4Q도 각각 28%, 17% 감소 예상[SA] EPA to step back from enforcing environmental laws during outbreak- 미 환경보호청(EPA), 산업들이 법으로 준수해야 할 공공보건 및 환경보호 요건 강제를 일시 유예- EPA 지침은 일시적이지만 광범위한 정책. 오염물질 배출에 대한 모니터, 보고 의무 등을 포함- 석유, 가스 산업계는 코로나 발생 기간 연료 공급 안정을 위해 규제 요건 일시적 완화 요청- 오바마 시절 EPA 수장이었던 McCarthy는 이 결정은 "an open license to pollute"라 언급