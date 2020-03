베트남, 1분기 GDP성장률 3.8%‥부동산 온라인 판매 30%↑/글로벌증시 급등락 변동 지속 - <KVINA 한줄뉴스>

[한경 K-VINA]가 전하는 베트남·글로벌 비즈 <한줄뉴스>입니다.(2020년3월30일)

<베트남 비즈>

* 베트남 1분기 외국인 투자 작년보다 20.9%↓…GDP 성장률 3.8%





* 베트남, 코로나19 팬데믹에도 FDI 40억 달러 규모 자본 유치

* 베트남, 4월15일까지 코로나19 확산방지 대책, 비필수사업장 영업중단 연장





* 하노이, 마스크 미착용시 벌금 부과

* 호찌민 시, 공공장소에서 마스크 착용하지 않을 경우 `처벌`

* 베트남 코로나19 확진 21명 늘어…병원내 감염 잇따라





* 베트남 37개 시중은행, 이체수수료 절반수준 인하 또는 면제 시행. 비현금거래 유도

* 베 노동부, 코로나19로 사업장 일시 운영 중단해도 근로자에게 최저임금 지불 필요





* 베트남, 라오스, 캄보디아에 `20만 달러 지원`

* 수산물 수출 주문 취소 30%에 이르러

* 코로나19, 부동산 기업의 총력전





* 부동산 시장, 온라인 판매 30% 증가





* 베트남 푹 총리, 농업의 현대화 지시





* 투자 제안만 했는데...`땅값 상승`





* 고속도로 미 투안- 껀터 구간 토지보상 `정체`





* 삼성 엔지니어 2진 179명, 베트남 박닌공장 도착





<글로벌 비즈>

* 뉴욕증시, 경제지표·추가부양책 따라 변동성 장세 지속





* 글로벌 증시 `사흘 급반등` 제동…미 다우지수 4% 하락





* IMF·WTO "세계 경기침체 진입"…올 -1.5% 성장 전망





* 국제유가 이틀째 급락…WTI 4.8%↓





* "사우디, 러시아와 원유수급 협상 안 해"…유가전쟁 계속할 듯





* 전세계 코로나19 확진 66만명·사망 3만명…미국 12만명 감염





* `부활절 정상화` 장담 트럼프, 사회적 거리두기 4월말까지 연장





* `뉴욕 봉쇄론`에 美 발칵…"우리가 우한이냐" 반발하자 트럼프 철회





* 美, 1인당 1200弗씩 주지만…연소득 9만9000弗 이상은 제외





* 피치 "올해 미국 경제 성장률 -3%" 전망

* 보리스 존슨 영국 총리, G20 정상 중 최초 코로나19 확진 판정





* 중국 코로나 쇼크에 적자재정 추진…약 20년만에 특별국채





* 코로나19 직격탄 중국, 경기부양책 핵심으로 `5G` 적극 투자





* 봉쇄 풀린 후베이인들 외부 나가려다 경계하는 이웃과 충돌





* 日, 하루 새 203명 확진…아베 "긴급사태선언 검토"





* 도쿄올림픽, 내년 7월 23일 개막 유력





* 외신, 북한 발사체 발사에 `대미 압박·내부 결속` 해석 분분





* 인도 뉴델리서 수십만명 탈출 `아수라장`…봉쇄령에도 확진자↑





* 인니, 코로나19 신규 확진 130명…6일 연속 100명 넘게 증가





* 태국 신규 확진 109명↑…싱가포르 `샹그릴라 대화` 취소





* 필리핀에서 일본행 환자이송 항공기 폭발해 8명 사망





* 라오스항공, 내달 3일부터 한국-라오스 전세기 운항

* 코로나19로 대박 난 화상회의 앱 `줌`…9년만에 대성공

* 애플, 코로나19 증상 자가검진할 수 있는 앱 내놔





* `코로나19 암초` 만난 재외선거…무산 속출·투표율↓우려





<관련 국내 뉴스>

* 주식 매수 대기자금 45조원…개미들 `코로나發 쩐의 전쟁`

* 모든 해외 입국자 `2주 의무격리`





* 정부, 전체 70% 가구로 대상 확대…민주당은 `가구당 지급`으로 양보





* 4월부터 은행도 年1.5% 소상공인 대출…4등급 이하는 企銀·소상공인공단 유리





* 6일 개학 또 미뤄질 듯…수능도 연기 불가피

* 반도체·LCD장비·선박 등 해외 납품·인도 미뤄져…벌써 2兆 피해





* 맛집 줄서고, 마트·복합쇼핑몰 `북적`…사람들이 다시 움직인다





* "벙커 정리 안하고…18홀 내내 마스크 골프…웬만하면 OK"





* [한상춘의 국제경제읽기] 코로나 경기·증시 대논쟁…`쪽박론` vs `대박론`





한국경제TV 핫뉴스

-외국인 투자기관(FIA) 보고서, 3월 20일 기준 FDI(외국인 직접투자) 자본금 40억 달러 유치-푹 정부, 코로나19 대응조치 최고수준으로 격상 예정-당초 4월5일까지로 예정된 비필수사업장(대중 서비스업) 영업중단 조치 4월15일까지 연장-하노이, 호치민시, 다낭, 하이퐁, 껀터 등 5개 대도시내 모든 비필수사업장 해당-시내버스 운행은 20%로 축소하고 택시는 절반으로 축소해 최소한으로만 운행-20명 초과 회의 및 종교행사 금지-대학들 온라인수업 진행…불가능한 경우 휴교 연장-경찰 `위험한 사람들에게 개인보호 조치를 하지 않은 행위` 벌금형-하노이 호안끼엠에서 지난 28일 마스크 미착용 여성에 20만 동 벌금 부과-호치민시, 마스크 미착용 30만 동 벌금3월 26일, 코로나19 호찌민 시 방역/예방 위원회가 온라인 브리핑을 개최했다.응우옌 티엔 냔(Nguyen Thien Nhann) 호찌민 시 당 비서가 참여했으며, 이 회의헤서 응웬 탄 퐁(Nguyen Thanh Phong)호찌민시 인민위원회 회장은 공공장소에서 마스크를 착용하지 않을 경우 처벌할 것이라고 말했다.-베트남결제공사(Napas/나파스), 비현금결제 확대 위한 전자결제수수료 인하에 따른 조치-코로나19 확산방지 방안의 하나, 전자결제수수료 인하-신한베트남은행, 인터넷과 모바일뱅킹 수수료 면제-노동원호사회부 장관 `코로나19의 직접 영향 또는 정부의 행정명령 어떤 경우에도 근로자에게 지역별 최저임금 이상의 급여 반드시 지급해야`-여의치 않는 경우, 직원들과 사전 협의 거쳐서 무급휴가 또는 연차 유도 괜찮아응웬 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc) 총리가 3월 26일 토룬 시술릿(Thongloun Sisoulith) 라오스 총리와 훈센(Samdech Techo Hun Sen) 캄보디아 총리와 전화 통화를 했다. 코로나19 사태에 대응하는 데 있어 베트남과 라오스, 캄보디아 간 삼국의 협력 방안을 논의했다. 베트남 정부는 라오스와 캄보디아 각국에 약 10만 달러의 필요한 의료 장비를 지원하기를 결정했다.VASEP의 통계에 따르면 수산물 주문보류, 또는 취소가 주로 유럽, 한국과 중국에 집중되어 있다고 밝혔다. 고객 요청에 의한 주문 보류율이 20~40%이고 주문 중지 또는 취소를 요청하는 비율이 20~30%에 달한다. 전국의 해산물 수출액은 9억 9,900만달러 이상으로 지난 해 동기대비 거의 11% 감소하였다. 중국 수출 44%, EU수출 20%, ASEAN 및 한국 시장 수출은 각각 4%와 9% 감소하였다.특히, 미국, 일본과 EU와 같은 주요 시장에서 새로운 계약 체결에 어려움을 겪고 있고, 제품 수출입에 대한 통관 절차나 운송에도 골머리를 앓고 있다. 더불어 고객사가 지급일을 연기해달라고 요청하면서 자본회전률도 줄었으며, 관련 기업들은 은행 대출도 갚기 어려워졌다.코로나 19 사태에 대응하기 위해 많은 부동산 개발사들이 과감한 조치를 취하기 시작했다. 고객, 파트너사를 지원하고 어려운 시기를 함께 극복할 수 있도록 다양한 해결책을 모색하고 있다.고객과 이익을 공유하거나 파트너 지원, 임대료 감축 등 다양한 방안이 나오고 있으며, 코로나 시즌 50% 구매 가격 인하 할인 패키지도 등장했다.이제 온라인 판매는 많은 부동산업자가 홍보하는 주요 채널이 되었고, 코로나19 사태의 영향으로 부동산 시장은 온라인 채널에 관심을 가지고 있다.batdongsan.com 데이터에 따르면 2019년 같은 기간 대비 부동산 거래율이 31% 가까이 급증했다. 하노이에서는 판매하는 부동산 상품의 수가 35% 증가했고, 호찌민에서는 22%이상 증가했다. 부동산 투자에 대한 수요는 식을 수 있지만, 주택 수요는 여전히 매우 높기 때문이다.-총리는 부처, 지역 및 사업체가 농업 기계화 및 농산물 가공을 개발하기 위해 협력을 강화하도록 요청했다.-베트남은 세계에서 가장 발전된 15 대 농업 국가 중 하나이며 농업 물류 및 가공의 글로벌 허브가 되고자 노력.-총리, 비숙련 노동 및 낮은 기계화 수준 → 낮은 생산성 고리 끊어야-총리, 농업개발부에 2030년까지 농업부문의 기계화 및 가공 개발전략(야채, 과일, 해산물, 목재 및 목재 제품 가공산업 개발에 대한 전반의 전략) 제출하라최근 동쭉(Dong Truc)면 (탁텃-Thach That현)에서 투자자들이 갑자기 땅을 보러 몰려옴에 따라 가격이 급등했다. 이유는 빈그룹(Vingroup)이 총 면적 약 500헥타르인 두 개 신도시에 대한 투자를 제안했기 때문인데, 단 며칠 만에 콴 찌아이(Quan Giai)지역 토지 가격이 급격히 증가했다.정부의 승인을 받은 미 투안- 껀터 고속도로 프로젝트(My Thuan-Can Tho Expressway)가 4년이 지난 지금 아직도 어려움을 겪고 있다. 정부는 9,320억 동의 국가 예산에서 자본을 할당했으나, 아직 토지 보상이 이루어 지지 않았다. 이 프로젝트는 총 23km가 넘는 길이로 빈롱(Vinh Long)지방과 동 탭(Dong Thap)지방의 일부를 통과하며 미 투안(My Thuan)와 껀터(Can Tho)를 연결한다.-삼성 디스플레이, 급파 엔지니어 인원 약 700여 명 중 14일 간격으로 3차에 나누어 베트남 특별입국 프로그램-지난 28일 2진, 베트남 번동공항 입국-삼성 1진 168명과 의료진 4명, 공안 6명, 호텔직원 53명 모두 최종검사 음성판정. 2주간 자체격리 근무 해제-1진 다른 숙소로 옮기고, 2진 입실.-엔펑(Yen Phong)지역에 위치한 J&C 호텔 숙소로 이용-1일 2회 건강 및 체온검사. 보건부와 공안의 면밀한 24시간 모니터링- DOW : 21,636.78 (-4.06%)- NASDAQ : 7,502.38 (-3.79%)- S&P500 : 2,541.47 (-3.37%)- 달러인덱스 : 98.37 (-0.99%)- WTI : 21.51 (-4.82%)- 미국 10년물 : 0.6746 (-17.01bp)지난주 주요 지수가 10%대 급등했지만 마지막 거래일인 27일 다시 큰 폭으로 내렸다.다우, 이번주 `1938년 이후 최대` 12.8%↑…유럽증시도 나흘만에 하락금값 지난주 9.5% 올라…2008년 이후 최대폭 상승미, 사우디에 산유량 증가 계획 철회 압박…"미군 철수" 주장도일본·인도·이란, 하루 최다 확진자 나와…아베 "30배 폭증할수도"이탈리아, 사망자 1만명·치명률 10.84%…스페인, 하루 800여명 사망중국은 완화 조짐…우한시 지하철 운행 재개·기차, 비행편도 조만간 정상화사회적거리두기 지침 시한만료 하루 앞두고 연장 발표…"2주내 치명률 정점 이를것"존슨 영국 총리 "상황 더 나빠질 것…거리두기 수칙 지켜야"정치국 "재정적자율 상향" 명시…전인대 연례회의 임박 관측이통3사 대대적 투자 예고…"5G 기술, 코로나19 치료 현장서도 쓰여"후베이 인근 장시성 지우장시 엄격 통제에 경찰끼리 시비경찰차 뒤집어엎는 등 격렬 충돌…관련 보도 온라인서 삭제돼2년간 중단한 봄철 시험 재개…"한달간 4차례 9발 발사는 최고기록"대미 강경노선 복귀와 북한내 토대 강화 분석…코로나19 국제지원 염두 시각도일자리 잃은 일용직 `고향행 엑소더스`…확진자 1천명 육박첫 사망자 나온 스리랑카, 통금 연장…아프간도 카불 `봉쇄`총확진자 수 1천285명…사망자도 12명 추가필리핀 승무원 6명·미국인 1명·캐나다인 1명 등 탑승객 전원 사망2011년 출시해 2019년 나스닥 상장…한국·영국 정부도 활용"일부 전문가, 안전성에 의문 제기"…윈프리 "줌이 없었다면 어떻게 일 했을까"입국·이동 제한에 미·亞·남미 `한표 행사` 어려움 커져`초비상` 유럽은 伊·영·독·프 등 투표 자체 무산 잇따라일본 코로나19 경계 속 투표 예정…"투표율 20%선에 머물 것"급락장서 개인 23兆 순매수두 달간 증권계좌 109만개↑내달부터…격리비용 본인 부담코로나 지원금 절충 과정민주 "1인당 100만원까지 줘야"기재부 `가구당 지급` 주장 팽팽재난기본소득 용어 안 쓰기로소상공인 대출 A to Z주초에 최종 방