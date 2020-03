■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/27)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: EIDO(+14.6%), XAR(+10.1%), INDA(+8.5%), XLU(+8.5%), SDIV(+8.0%)* Losers: USO(-4.9%), UNG(-1.8%), GDX(-1.7%), UUP(-1.6%), DB (578 +3.77%) A(-1.4%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+42.4%), JETS(+38.3%), PPLT(+24.9%), EWQ(+22.8%), EWY(+22.7%)* Losers: USO(-10.1%), UUP(-4.1%), UNG(-2.1%), DBB(-0.9%), MINT(-0.5%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowOILK(-5.1%)♣️ News[FT] Bill Ackman makes $2.6bn in credit market rout- 'hell is coming' 경고했던 헤지펀드 매니저 Bill Ackman이 회사채 숏 포지션을 접고 주식을 매입- Pershing Square는 3월에 IG, HY 채권 연계된 신용 파생상품 2,700만$ 매입 공시. 채권 하락 헤지- 헤지 포지션 매입으로 65억$ 달하는 Ackman 펀드는 3월 중순까지 수익률 -6.5% 기록해 선방- Ackman은 이번주 헤지 포지션을 접고 미국 증시 회복에 베팅했다고 수요일 투자자 레터에 언급- Restaurant Brands International, Lowe's, 버크셔 헤서웨이, 힐튼 주식 매입, 스타벅스도 다시 매입- Pershing Square는 4년 연속 손실 기록한 뒤 작년엔 수수료 제외 58% 수익 기록[FT] Wall Street rallies for third day as stimulus cheers investors- S&P500는 하원이 빠르면 금요일까지 2조$ 경기부양책 투표를 할 수 있다는 발표에 6.2% 상승- 실업수당 청구건수는 역대 최대치인 328만 3,000건. 이에 경기부양책 시행 시급성 부각- S&P 500은 2월 19일 최고치 이후 22.3% 하락, 월요일 이후 에너지와 산업섹터 주도 17.6% 상승- 미국 에너지부가 전략 비축유 매입 계획을 중단한다는 소식에 브렌트 4% 이상 하락한 26.31달러- S&P rating agency, "실직과 불확실성으로 경기회복 여전히 시간 걸려 2020년 후반 회복 예상"