1TEAM(원팀), 27일 데뷔 1주년 기념 ‘1TEAM 1st BIRTHDAY PARTY’ 진행

1TEAM(원팀)이 27일 데뷔 1주년을 기념해 팬들과 특별한 시간을 보낸다.지난해 3월 27일 첫 번째 미니 앨범 ‘HELLO!’로 가요계에 첫 발을 내디딘 1TEAM(루빈, BC, 진우, 제현, 정훈)이 오늘 데뷔 1주년을 맞아 오후 7시 네이버 V라이브를 통해 ‘1TEAM 1st BIRTHDAY PARTY’를 진행하며 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사할 예정이다.데뷔 1주년을 맞은 1TEAM은 데뷔 앨범 ‘HELLO!’부터 2집 미니 앨범 ‘JUST’, 3집 미니 앨범 ‘ONE’까지 1년 동안 세 장의 미니 앨범을 발매하며 매 앨범마다 차별화된 콘셉트와 신인답지 않은 실력은 물론 화려한 퍼포먼스로 수많은 팬들의 마음을 사로잡았다.뿐만 아니라 데뷔 초반부터 끊이지 않았던 해외 팬들의 열렬한 공연 요청에 힘입어 데뷔한 지 약 1년이 되지 않은 신인임에도 불구, 첫 미주 투어 ‘1TEAM US TOUR: Hello! Just One’에 나섰던 1TEAM은 해외 무대에서도 뜨거운 호응과 떼창을 이끌어내며 1TEAM의 글로벌 인기를 실감하게 했을 뿐만 아니라 다양한 코너와 이벤트를 준비해 팬들과 활발히 소통하는 등 뜻깊은 추억을 선사하며 차세대 K-POP 대표 아이돌로서의 저력을 과시했다.특히 첫 미주 투어를 성황리에 마무리한 1TEAM은 미주 투어에서 선보였던 무대들을 오늘 오후 7시 네이버 V라이브를 통해 진행되는 ‘1TEAM 1st BIRTHDAY PARTY’에서 다시 한번 선사할 예정으로, 1TEAM의 곡뿐만 아니라 커버 곡 무대 그리고 데뷔 1주년을 축하하는 코너들까지 준비한 것으로 알려져 팬들에게 더욱더 특별한 선물이 될 것으로 기대된다.이처럼 1TEAM은 팬들과 뜻깊은 시간을 가지기 위해 특별한 무대를 준비한 가운데, 1TEAM의 팬클럽 또한 1TEAM의 데뷔 1주년을 축하하기 위해 지하철역 광고, 카페 컵홀더 이벤트 등 다양한 이벤트를 준비한 것으로 알려져 많은 눈길을 모으고 있다.소속사 라이브웍스컴퍼니는 “27일 1TEAM이 데뷔 1주년을 맞았다. 그동안 많은 사랑과 관심 보내주신 팬 여러분들께 보답하기 위해 열심히 준비했으니 오늘 오후 7시 네이버 V라이브에서 진행되는 ‘1TEAM 1st BIRTHDAY PARTY’ 많은 기대 부탁드린다”고 전하며 “앞으로도 1TEAM은 다양한 콘텐츠로 팬 여러분들을 찾아뵐 예정이니 많은 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.한편, 데뷔 1주년을 맞은 1TEAM은 오후 7시 네이버 V라이브를 통해 ‘1TEAM 1st BIRTHDAY PARTY’를 진행할 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지