TOO(티오오), 반전美 담은 미니 1집 커버 2종 공개 ‘유투피아 vs 디스투피아’

TOO(티오오)가 상반된 두 가지 콘셉트로 글로벌 팬들을 매료시켰다.지난 26일과 27일 0시 TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기) 공식 SNS를 통해 1st 미니앨범 'REASON FOR BEING: 인(仁)' 커버 이미지 2종이 모두 공개됐다.공개된 커버 이미지에 따르면 TOO의 이번 앨범은 'uTOOpia(유투피아)' 버전과 'dysTOOpia(디스투피아)' 버전, 총 2가지로 나눠져 있다. 유토피아와 디스토피아 안에 팀명 TOO를 삽입, TOO만의 표현 방식으로 세계관을 설정한 점이 인상적이다. 또 상반된 두 가지 콘셉트처럼 TOO 멤버들은 흑과 백의 패션과 분위기로 시선을 압도했다.이상향 속 순수하고 청량함을 뽐내는 'uTOOpia'의 TOO와 불완전한 암흑 세계인 'dysTOOpia' 속 TOO의 반전 매력을 모두 만나볼 수 있을 것으로 기대된다.'REASON FOR BEING: 인(仁)'은 TOO의 'REASON FOR BEING' 시리즈의 시작을 알리는 앨범이다. 'Ten Oriented Orchestra', 즉 동양의 가치관을 지향한다는 그룹의 뜻처럼 앨범에서도 10명의 멤버들이 각각 자신만의 동양적 가치관을 표현하고 있다.제이유의 대표 가치관인 '인(仁)'에 대한 스토리를 바탕으로, 'uTOOpia'와 'dysTOOpia'의 세계관을 풀어낼 TOO의 1st 미니앨범 'REASON FOR BEING: 인(仁)'은 오는 4월 1일 낮 12시 전 음원 사이트를 통해 전격 발매된다.