김길중, ‘꽃길만 걸어요’ OST ‘Stay’ 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 김길중이 일일 안방극장에 록발라드의 매력을 선보인다.김길중은 오는 29일 정오 KBS1 일일드라마 '꽃길만 걸어요' OST 'Stay'를 공개한다.신곡 'Stay'는 사랑에 빠져 든 주인공이 언제까지나 사랑하는 사람을 믿고 기다리겠노라는 따스한 감성이 깃들어 있다.'갑작스런 설렘에 이 맘이 사랑인 걸 몰랐어 혹시 부담스럽니 괜찮아 천천히 와도 돼 난 여기 stay for you 항상 stay for me'라는 단순 명료한 사랑의 느낌을 담은 노랫말과 김실중의 허스키하면서도 부드러운 음색이 조화를 이루어 완성도를 높인 곡이다.수많은 드라마의 OST를 작업해 온 프로듀싱팀 메이져리거의 작품으로 드라마에 진한 감동을 더할 것으로 기대된다.가창자 김길중은 2019년 Mnet '너의 목소리가 보여6'에 출연하며 오랜만에 존재감을 드러냈다. 2000년대 초반 당시 국내 4대 록 보컬로 소개되며 방송 이후 화제의 중심에 서며 인기 지수를 높인 그는 지난해 단독콘서트 매진 등 실력파 가수로서 면모를 각인시켰다.2019년에는 트로트곡 '물음표'를 발표해 탈장르를 시도하며 색다른 면모를 보여준 가운데 최근에는 게임 OST를 통해 록 보컬 본연의 모습을 드러낸 바 있다.한편, 김길중의 KBS1 일일드라마 '꽃길만 걸어요' OST 'Stay'는 오는 29일 정오 각종 음원사이트를 통해 공개된다.