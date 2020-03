원어스, 신곡 `쉽게 쓰여진 노래`로 12개 지역 아이튠즈 K팝 차트 1위 등극

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 `쉽게 쓰여진 노래`로 해외 차트를 달구고 있다.원어스는 지난 24일 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표한 가운데, 타이틀곡 `쉽게 쓰여진 노래`가 발매 직후 미국, 독일, 스페인, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 노르웨이, 스웨덴, 터키, 불가리아, 오스트리아, 핀란드 등 12개 지역 아이튠즈 K팝 송 차트 1위에 올랐다.이외에도 캐나다, 영국, 오스트레일리아 2위를 비롯해 프랑스 3위, 멕시코 5위, 헝가리, 포르투갈, 베트남 8위 등 전 세계 20개 지역 톱10에 진입하며 원어스를 향한 글로벌 K팝 팬들의 관심을 확인했다.또한 미국 빌보드 칼럼니스트 제프 벤자민(Jeff Benjamin)는 SNS를 통해 "원어스가 미국 아이튠즈 K팝 송 차트 1위를 차지한 데 이어 메인 톱200 송 차트에 진입했다"며 차트 성적을 캡처해 게재했다.특히 벤자민은 "원어스의 신곡 `쉽게 쓰여진 노래`가 정말 좋다. 이전 곡은 복잡한 면이 있었는데, 이번 곡은 만족스러웠다. 그 부분이 원어스가 크게 성장하는데 도움이 되길 바란다"며 응원의 메시지를 전했다.이렇듯 원어스는 매 앨범마다 완성도 높은 트렌디한 음악을 선보이며 `노래맛집`으로 등극, 신인 그룹으로서는 이례적인 해외 인기를 구사하며 `차세대 K팝 그룹`의 저력을 과시하고 있다.원어스의 이번 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`은 만물의 아름다운 시작과 함께 원어스의 변화와 성장을 담은 앨범이다.특히 신곡 `쉽게 쓰여진 노래`는 지금까지 원어스가 선보인 적 없는 음악 스타일로, 휘파람 테마와 리드미컬한 바운스가 듣는 순간 단번에 강한 중독성을 자랑한다.이별의 수많은 감정을 표현한 가사가 특징으로, 처연하도록 슬프지만 경쾌한 뭄바톤 리듬이 이별이 끝이 아닌 새로운 시작임을 알리며 감성을 더한다.여기에 그간 `US` 시리즈를 통해 강렬하고 파워풀한 모습을 보여줬던 것과 달리 이번에는 섬세한 감성을 품은 고혹적이고 황홀한 퍼포먼스로 눈과 귀를 모두 매료시키고 있다.한편, 원어스는 26일 오후 6시 방송되는 Mnet `엠카운트다운`에서 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 컴백 무대를 꾸민다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지