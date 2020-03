가호, ‘이태원 클라쓰’ OST ‘시작’ 12주차 가온차트 3관왕

한국경제TV 핫뉴스

가호의 ‘시작’이 12주차 가온차트에서 3관왕을 차지했으며, NCT 127의 ‘NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album’은 앨범차트 1위에 랭크됐다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 “가호의 ‘시작’이 12주차(2020.03.15~2020.03.21) 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트에서 1위를 차지해 3관왕의 영예를 안았다”고 발표했다.‘이태원 클라쓰’ OST Part.2의 수록곡인 가호의 ‘시작’은 지난 2월 1일 발매 후 7주차 가온 디지털차트에서 78위로 진입해 꾸준히 순위가 상승했다.앨범차트는 NCT 127의 ‘NCT #127 Neo Zone - The 2nd Album’이 다시 앨범차트 1위를 차지했으며, 지난 월요일에 발표된 주간 소매점 앨범차트에서도 1위를 차지한 바 있다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서는 방탄소년단이 13주 연속 1위에 랭크됐다. 12주차 기간 동안 방탄소년단 V LIVE 채널에서 가장 많이 조회된 콘텐츠는 ‘Run BTS! 2020 - EP.96’이었으며, 마이셀럽스의 빅데이터 분석 결과로 만들어진 매력키워드는 ‘진솔한’, ’착실한’ 등이었다.한편, 12주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 82위 세정 ‘화분’, 95위 박경 ‘새로고침 (Feat. 강민경 of 다비치)’ 등이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지