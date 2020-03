■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/26)파생/ETF 강송철 /곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+21.0%), EZA(+9.1%), JETS(+9.0%), ITB(+8.7%), EWW(+8.2%)* Losers: I GV (1,615 0.00%) (-1.7%), SOXX(-1.6%), GLD(-1.4%), UNG(-1.3%), UUP(-0.9%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+47.1%), GDX(+33.7%), OIH(+28.3%), JETS(+27.9%), RSX(+25.9%)* Losers: XLP(-8.6%), EIDO(-8.3%), XLU(-7.5%), IYZ(-3.2%), XLV(-3.0%)▶️ 52 Week HighGNMA(+0.6%)▶️ 52 Week LowBDRY(-6.3%), U LS (27,850 +2.39%) T(-0.2%)♣️ News[FT] US puts pressure on Saudi Arabia to end oil price war- 미국은 사우디에 세계 에너지 시장 안정시키기 위한 러시아와의 유가 전쟁 종식 촉구- 미 국무부 성명, "사우디가 세계 에너지와 금융시장 안정시킬 수 있는 기회를 갖고 있다" 강조- 사우디는 석유 수요가 광범위한 셧다운 시행 전(1억 배럴 (7,800 +11.27%) /일) 대비 10~25% 감소 추정- 사우디는 목요일 코로나 대유 (9,280 0.00%) 행과 경제적 영향에 대한 공동 대응을 주제로 G20 모임 주최 예정- 사우디 대표 Ali Shihabi, 단기적으로 국제 공조를 택할 수 있을 것이라고 언급- 사우디 내부에서는 장기적으로 가격 전쟁 지속할 것이라는 의견도 존재.- 십수년내 원유 수요 peak전망 상황에서 low-cost 생산자로 점유율 확대 전략 펼 유인 있다는 것