원어스, 26일 `엠카운트다운`서 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 무대 최초 공개

`무대천재` 원어스(ONEUS)가 신곡 `쉽게 쓰여진 노래`로 음악방송 첫 출격에 나선다.원어스는 26일 오후 6시 방송되는 Mnet `엠카운트다운`에 출연해 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`의 타이틀곡 `쉽게 쓰여진 노래` 컴백 무대를 최초 공개한다.원어스는 한층 풍부해진 보컬과 여섯 남자의 이별 감성을 담아낸 섬세한 퍼포먼스까지 겸비한 무대를 선보일 계획이다. 멤버들이 안무 창작에 참여한 만큼 좀 더 섬세하고 고혹적인 매력이 담긴 황홀한 퍼포먼스를 기대케 한다.특히 노랫말에 어울리는 아련한 감정 연기와 디테일한 손동작 등 완벽한 완급 조절이 가능한 무대를 앞세워 `무대천재`의 면모를 보여줄 예정이다.신곡 `쉽게 쓰여진 노래`는 휘파람 테마와 리드미컬한 바운스를 기반으로 한 곡으로, 이별의 수많은 감정을 노랫말로 풀어냈다.처연하도록 슬프지만, 이별이 끝이 아닌 새로운 시작임을 알리는 경쾌한 뭄바톤 리듬이 이중적인 하모니를 만들어내며 감성을 자극한다.이처럼 원어스는 그간 `US` 시리즈를 통해 강렬하고 에너제틱한 모습을 보여준 데 이어 이번에는 섬세한 감성을 품은 한층 진화한 모습으로 본격적인 `원어스 타임`의 시작을 알린다.한편, 원어스는 26일 Mnet `엠카운트다운`을 시작으로 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 컴백 무대를 이어간다.