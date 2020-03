● What’s in the historic $2tn US stimulus deal?

Income support

- 개인에 직접 현금 지급("helicopter money")

- 성인 1명당 1,200$, 커플에 2,400$. 어린이에도 지급. 연소득 7만5천$ 이상 개인, 15만$ 이상 커플에는 지급하지 않음



Business bailouts

- 5천억$ 바이러스 피해 기업에 대출 지원

- 250억$ 항공사(여객), 40억$ 항공사(물류,운송), 170억$ 국가안보에 중요한 산업

- 나머지 4,540억$은 정부 대출이나 대출 보증 형태로 지원

- 민주당 주장에 따라 자금 지원은 특별 감사관(inspector-general)의 감시를 받음

- 지원을 받는 기업은 해당 내용을 공표해야 함



Unemployment insurance

- 신규 실업구당 청구 급증 예상

- 이에 따라 주간 실업수당 지급액을 앞으로 4개월간 주당 600$ 증액하기로 결정

- 현재 실업수당 지급액은 주마다 다름. 평균 1주에 385$ 수준

- 공화당 상원의원들은 증액된 실업수당이 원해 받던 급여보다 많을수도 있다며 반대의견 개진



Funding for hospitals

- 병원, 의료기기 지원, 진단장비 등에 1,500억$ 지원



Small business help

- 500인 이하 스몰 비즈니스에 대출 및 현금 지원 3,670억$

- 사회적 거리두기에 따른 셧다운 피해 지원

- 휴직 직원에 대한 급여 지급, 임대료 등 명목으로 월간 지급 급여액의 250%까지 현금 지원(대출이 아님)

