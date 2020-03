N.CUS(엔쿠스), 방탄소년단 ‘ON’ 커버 댄스 영상 공개…‘퍼포먼스돌 등극’

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 N.CUS(엔쿠스)의 커버 영상이 화제를 모으고 있다.N.CUS는 지난 24일 공식 SNS를 통해 방탄소년단(BTS) `ON`의 커버 댄스 영상을 공개했다. N.CUS는 난이도가 높기로 유명한 방탄소년단의 `ON`을 파워풀하게 소화해내 화제를 모으고 있다.이번 영상에서 N.CUS 멤버들은 카리스마 넘치는 눈빛과 진지한 표정으로 완성도 높은 퍼포먼스를 선보였다. 또한 시크한 블랙 앤 화이트 스타일링을 통해 강렬한 이미지와 함께 업그레이드된 비주얼로 눈길을 사로잡기도 했다.특히 데뷔 이후 꾸준히 방탄소년단을 롤모델로 언급한 바 있는 N.CUS는 이번 공개한 첫 단체 커버 영상 역시 방탄소년단의 곡으로 골라 변함없는 팬심을 드러냈다.N.CUS는 최근 브이라이브, 유튜브 등 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 가까이 소통하고 있다. 특히 ‘달고나 커피’, ‘글라스 데코’ 등 ‘집콕 놀이’를 담은 트렌디하고 친근한 콘텐츠로 화제를 모으기도 했다.독보적인 비주얼과 입증된 실력으로 차세대 아이돌로 주목받고 있는 12인조 신인 보이그룹 N.CUS는 리더 이오스를 중심으로 환, 명, 서석진, 성섭, 호진, 은택, 순, IF(이프), 유안, 승용, 현민으로 구성됐다. 팀명 N.CUS는 `No. Competitors Under the Sky`의 약자로 `하늘 아래 적수가 없다`라는 의미가 담겨있다.한편, N.CUS는 지난해 8월 27일 첫 데뷔 미니 앨범 [Matchless Love]를 발매해 데뷔했다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지