[메리츠종금증권(2,450 +5.15%) 정유/화학 노우호]
2020.3.25(수) 정제마진 업데이트
3/24일 기준
[국제유가]
WTI 24.0$/bbl(+2.8% d-d), Dubai 26.6$/bbl(+8.3% d-d)
Dubai-WTI 스프레드 2.6$/bbl
[정제마진]
스팟 2.6$/bbl(-17.4% d-d)
래깅 -1.6$/bbl
[석유제품별 가격/마진]
휘발유(95옥탄가) 22.8$/bbl(+2.2% d-d) / -3.8$/bbl
디젤 38.6$/bbl(+6.6% d-d) / 12.0$/bbl(+3.1% d-d)
JET유 27.9$/bbl(+9.7% d-d) / 1.2$/bbl(+54.4% d-d)
B-C 27.0$/bbl(전일 동일) / 0.3$/bbl(-86.8% d-d)
2020.3.25(수) 정제마진 업데이트
3/24일 기준
[국제유가]
WTI 24.0$/bbl(+2.8% d-d), Dubai 26.6$/bbl(+8.3% d-d)
Dubai-WTI 스프레드 2.6$/bbl
[정제마진]
스팟 2.6$/bbl(-17.4% d-d)
래깅 -1.6$/bbl
[석유제품별 가격/마진]
휘발유(95옥탄가) 22.8$/bbl(+2.2% d-d) / -3.8$/bbl
디젤 38.6$/bbl(+6.6% d-d) / 12.0$/bbl(+3.1% d-d)
JET유 27.9$/bbl(+9.7% d-d) / 1.2$/bbl(+54.4% d-d)
B-C 27.0$/bbl(전일 동일) / 0.3$/bbl(-86.8% d-d)
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