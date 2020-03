베트남, 총리 "보름간 서비스업 영업중단"‥버팀목 `섬유산업` 먹구름/美·유럽증시 급반등 - <KVINA 한줄뉴스>

[한경 K-VINA]가 전하는 베트남·글로벌 비즈 <한줄뉴스>입니다.(2020년3월25일)

<베트남 비즈>

* 응웬 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc) 총리 “서비스업종 영업 중단” 요청





* 베트남 중앙은행(SBV, The State Bank of Vietnam), 유동성과 환율관리 집중관리 할 듯





* 베트남 중앙은행, 최근 환율상승 원인에 세계 금융시장의 변동 심화가 주요요인





* 1,300여개가 넘는 통관 물품, 감염 예방 조치 등으로 중국 국경에서 `정체`

* 자동차 공장 위기..“자동차 구매자에게 50% 세금 감면해달라”





* 코로나19로 베트남 섬유산업에 먹구름 오나?





* 떤선� 국제공항 운송 중단





* 빈그룹(Vin Group) 회장, 우크라이나에 발 묶인 베트남인 위해 귀국전세기를 빌리다

* 코로나 팬데믹 속 베트남 새우 수출 증대 기대





* FPT소프트웨어의 akaBot, 한국에서 저작권 판매

* 베트남, 유럽연합과의 FTA 발효 대비 사전 준비 부족해

* 베트남-스웨덴 간 무역 증가 전망..."스웨덴 문 열어라"





* 베트남, 소매시장에서 필수상품 재고 최고 500% 늘렸다





* "삼성 이어 LG도…" 엔지니어 250여명 베트남 예외 입국





* G7커피, 코로나19 한국 대구 경북 일선 의료진에 커피 2만잔 기부





<글로벌 비즈>

* `널뛰기` 미 다우지수 이번엔 11% 폭등…"87년만의 최대폭 상승"





* [유럽증시] 미 부양책 합의기대와 G7 공조 힘입어 급반등





* 국제유가 `경기부양책 기대` 이틀째 훈풍…WTI 2.8%↑





* IIF 올해 세계 경제 성장률 전망 -1.5%로 하향 조정





* 트럼프 "부활절 이전 경제활동 등 미국 정상화 희망"





* "코로나發 공황 막아라"…美 Fed, 금융위기 때 뛰어넘는 `파격 조치`

* 미국 코로나19 환자 5만명 넘어서…"2~3주 뒤 정점 예상"





* 도쿄올림픽 내년 개최…코로나19에 사상 첫 올림픽 연기





* 도쿄지사 "도시봉쇄 필요할수도"…전문가 "폭발적 증가 우려"





* 일본 중학교과서 82% `한국이 독도 불법점거` 명기





* 베이징 역유입 통제 강화…아시아나 베이징행 승객 없이 운항





* `8800조` 중국 경기부양책…재난기본소득 `443조` 제안까지

* 중국, 우한 봉쇄 4월 8일 해제…후베이는 25부터





* 유로존 기업경기지수 역대 최악…서비스업 추락





* "이탈리아 코로나19 확진자 일주일내 중국 추월"





* 사망자 1만명 넘은 유럽…스페인, 나토 긴급지원 요청

* IMF "아시아 10여개 국가, 코로나19 여파로 구제금융 요청"





* 인도, `봉쇄령` 사실상 전국으로 확대…"3억명 감염 위험"





* 싱가포르, 술집·극장 26일부터 내달 30일까지 폐쇄





* 인도네시아·말레이시아, 코로나19 확진자 각 100명 넘게 증가

* 필리핀 코로나19 신규 확진 90명…사망자도 2명 늘어





* 한국서 중동 오가는 `하늘길` 다음달 중순까지 막혀





* 코로나19에 북한 경제 타격…"중국 1∼2월 대북 수입 72% 줄어"





* 화장지처럼 사재기…골드바 품귀

* 코로나19로 전세계 `뉴노멀` 된 인터넷 장례…"직접 참석해야" 불만도





<관련 국내 뉴스>

* 트럼프의 `SOS` "韓 의료장비 필요"…文 "최대한 지원"





* 문재인 대통령 "100兆 긴급투입…우리 기업 지키겠다"





* 채권시장 38兆·경영자금 29兆…기업 `돈맥경화` 뚫어 줄도산 막는다





* 경기도 "1326만 모든 도민에 1인당 10만원씩 준다"





* 코스피·코스닥 8% 넘게 폭등…매수 `사이드카` 동시 발동





* 코로나에 노후까지 `흔들`…연금 수익률 `수직낙하`





* 쉿! 비밀…정부·삼성 `마스크 007작전`





* 아시아나항공, 내달 전직원 무급휴직…현대오일뱅크, 임원 급여 20% 반납





* 셧다운 바이러스…삼성·현대차 브라질 공장 멈춰





* `코로나 늪`에 빠진 스마트폰 시장…중저가폰이 구원투수로 나선다





* `집콕족` 늘자…3월 인터넷 트래픽 1월보다 13%↑





* SSG 배송 36% `쑥`…이마트도 선전할까

* 한국경제TV·한국외대 `2020 베트남·아세안 최고위과정` 및 `베트남어 초·중급 과정` 모집





베트남은 향후 10-15일 이내 코로나19 전염병 예방의 성공과 실패를 결정할 것으로 예상하고 있다. 응웬 총리는 사람들이 모이는 곳의 혼잡도를 최소화하기 위해 불필요한 서비스 업종의 영업 중단을 요청했고, 종교시설 등 많은 신도가 모이는 행사를 개최하지 말아 달라 제안했다.-베트남 중앙은행(The State Bank of Vietnam), 경제 안정성 위해 외환시장 상황에 적극적으로 준비(actively prepared)-안정적인 환율을 유지하고 원활한 유동성을 보장, 필요한 경우 외환시장에 개입하기 위한 충분한 외화보유 자신감-SBV 통화정책부 사무총장, 언론 인터뷰에서 분석-코로나 유행 후 세계 통화 변동과 주요 무역국가의 통화도 감가상각과 연관-중앙은행은 유동성 지원을 위한 지속적 정책 추진 중-현재 외화의 공급과 수요의 균형은 기본적으로 변화 無농업농촌개발부는 중국 접경 지역에서 농산물의 무역 및 통관 상황이 정상적으로 재개되었다고 밝혔다. 다만 엄격한 감영병 예방 규정을 지켜야 하기 때문에 국경 통과 속도가 여전히 느리다.산업통상부는 3월 22일 약 1,300여개의 화물이 국경에 있으며, 그 중 1,257개가 중국과 국경을 접하고 있다고 밝혔다.농업농촌개발부는 재정부, 산업무역부에게 중국 국경 지역에서 상품 통관 지체하지 않도록 국경무역 활동에 지원 조치를 강화해달라고 제안하며 농업, 임업, 어업의 무역 진흥 활동을 지원하고 내수시장 개발, 농산물 및 식품 경영, 소매 활동의 어려움을 해결해달라고 요청했다. 국내 소비 시장의 경우에는 산업무역부는 농업농촌개발부와 협력하여 채소, 괴경작물, 과일을 수확하기 전에 농산물 분배 방법, 국내 소비를 촉진하기 위한 다양한 조치 방안을 준비해야 하며, 베트남인 베트남산 제품 우선 사용을 권장하고 온라인 시장에서의 제품 유통, 제품 수령 및 최소한 비용으로 제품 유통과 판매를 하는 지원을 제안했다.코로나 19 확산으로 베트남의 많은 자동차 공장이 생산 감소 조정, 공장 폐쇄, 일시적으로 운영 중단 사태까지 겪게 되었다. 그 결과 수십만 명의 근로자가 일시적으로 직장을 그만두어야 한다. 베트남 자동차산업협회 VAMA(Vietnam Automobile Manufacturers Association)는 정부가 자동차 구매 고객에게 자동차 부가세 50%, 취득세 50%를 감면하고, 2020년 9월까지 부가세와 소비세 납부를 연장해 줄 것을 제안했다.-EU와 미국 바이어 주문 취소와 연기 요청 이어져-현재 10만 달러 상품의 컨테이너 200대 다음달까지 베트남에 있을 듯-베 섬유의복협회(VITAS), 코로나로 인한 일시적 취소, 회원사 직원들 근무일수 조정등 대비책 마련해도 노동자 수는 유지해야-기업들, 정부는 섬유와 신발산업의 노동집약 근로자 급여 일부를 지원해야 하는 청원도현재 베트남은 항공편으로 외국인 입국을 중단했고, 베트남 국적의 해외 거주자만 입국할 수 있었다. 하지만 더 이상 호찌민내 격리시설에서 격리자를 받을 수 없게 되자, 교통부는 23일 베트남 항공청에 해외에서 베트남 국적의 사람들이 떤선� 공항으로 입국하는 것을 중단해 달라고 요청했다. 그로인해 항공사들은 3월 25일부터 3월 31일까지 떤선� 국제공항까지의 여객 운송을 중단하기로 했다.베트남 내 억만장자인 빈그룹(Vin Group) 회장이 우크라이나에 있는 베트남인들의 귀국을 돕기위해 드림라이너 787을 통째로 빌렸다. 이로써 우크라이나 주재 베트남 대사관 직원들은 직항편이 아닌 베트남으로 돌아가는 항공권, 이스탄불, 파리, 프랑크푸르트 등의 교통편이 취소돼 우크라이나에 발이 묶인 베트남인들을 도울 방법을 찾게 되었다. 대부분의 사람들이 비자 기한이 지나고 남은 돈이 없어 골머리를 앓았었다.-베 해산물수출업자협회(VASEP), 대량 소비국가들 코로나로 인한 중국 내부문제로 주문 차질, 베트남산으로 공급처 바꿔-VASEP, 이 기회에 수출시장 확대를 위한 사업계획 변경-EU와 EVFTA 협정 내용엔, 베트남산 냉장 및 냉동제품을 포함한 신선 새우에 대한 관세 현행 12~20%에서 0%로FPT 소프트웨어에 따르면 한국 기업과 RPA(Robotic Process Automation) 플랫폼인 akaBot의 사용 라이센스 판매 계약을 체결했다고 밝혔다. akaBot이 한국 시장을 성공적으로 공략한다면 FPT 소프트웨어가 베트남의 기술을 한국 시장으로 끌어 들일 수 있는 전기가 될 것이다.-오는 5월 베트남 국회 승인 및 공식적 발효 예상-베 상공회의소(VCCI), EVFTA는 유럽 5억 9천만 소비자와 GDP 190억 달러의 시장을 진입하는 것, 정책과 규정을 준비하고 효과적으로 이행해야-베 기업들 상대적으로 경쟁력 약하지만, 베트남만의 강점있는 산업분야도 있어-EVFTA 발효되면 유럽국가들 수출 확대 기회-베-스웨덴 지난 5년간 25개 수출품목 분석-스웨덴 국민들 베트남산 농산물 및 식품, 섬유, 신발 순으로 선호-베-스웨덴 양방향 무역 해마다 완만히 늘어 전년대비 2.4% 증가-베 비지니스포럼신문, 중앙 집중식 유통시스템 운용 효과적-시장관리부(General Department of Market Management)와 대기업과의 유기적 정보 공유LG 3사 전세기 급파…삼성디스플레이는 2번째 파견- DOW : 20,704.91 (+11.37%)- NASDAQ : 7,417.86 (+8.12%)- S&P500 : 2,447.33 (+9.38%)- 미국 10년물 : 0.8466 (+6.03bp)- 달러인덱스 : 102.04 (-0.44%)`경기부양책 기대감` 2,110p 치솟아…S&P500도 2008년 이후 최고 상승률`연준 유동성`에 재정지출 기대감까지…G7 공조 움직임도 긍정 작용한듯금값 급등세 지속…이틀간 180달러 치솟아내주부터 정상궤도 위한 평가 시작…"생각보다 빨리 일하러 돌아가야""폐쇄하면 나라 파괴…사회적 거리두기가 더 많은 사람 죽일 수도""늦어도 내년 여름 개최"…성화 봉송도 취소연기 요구 국제적 여론에 아베-바흐 전화 회담서 전격 합의"명칭은 `도쿄 2020` 그대로…성화는 일본에""대형 행사 반복해 열리면 위험 증가" 경고…내달 초중고 개학`억지 주장` 2015년 18종 중 13종→17종 중 14종으로 늘어역사교과서 7종 모두 `일본이 독도 합법적 편입` 표현일본 문부과학성 검정결과 발표…한일관계에 또 악재입국자 전원 코로나19 검사…대한항공 승객들 칭다오서 격리"4월 양회 개최 염두에 둔 것 아닌가" 소문 돌아우한 전철·시내버스도 곧 다시 운영…긴장 속 정상화 모색둥펑혼다 등 관내 핵심 기업도 조업 재개…반도체 기업은 무중단 운영코로나19 신규환자 `제로행진` 끝…의사 확진 판정받아 병원 내 집단감염 우려이탈리아 정부 당국자 추정…"최근 증가율 감소는 고무적""공식 집계 수치보다 실질 감염자 규모 10배 많다" 추정도국내선 운항도 중단…코로나19 신규확진자 70여명 늘어 468명직장·학교 밖 모임 10명 제한…코로나19 확진자 49명 신규 발생인니 686명 중 사망 55명, 말레이 1천624명 중 사망 15명조코위 "봉쇄 조치 안 해" vs 말레이 총리 "봉쇄 연장 고려"도하∼인천 카타르항공만 제한 운행…입국은 못 해2차 비상경제회의 주재1차 때 50兆 규모 두 배로 늘려대기업에도 경영안정자금 지원채권·증권시장안정펀드에 31兆기업 구호 긴급자금 2배로 늘려 100조 투입산은 등 84곳 채안펀드 20兆 조성…자금난 기업에 `숨통`2.2兆 `회사채신속인수`로 항공·여행사 지원…대기업도 포함중소·중견기업 대출·보증도 확대…"신속한 자금 투입이 관건"3개월 시한 지역화폐로 지급지자체發 `돈풀기 경쟁` 우려코스피 127.51포인트 급반등11년5개월 만에 상승률 최고원·달러 환율 16.9원 하락마스크 품귀시대해외서 5300만장 생산 가능한 원료 확보 성공정부가 기획·삼성이 실행항공·정유 `비상경영` 체제베트남 공장은 정상화 심혈LG, 전세기 띄워 직원 투입삼성디스플레이도 인력 파견고가폰에 지갑 여는 소비자 뚝통신사 공시지원금 축소도