■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/25)파생/ETF 강송철/곽성훈▶️ 전일 상승 상위/하위* Gainers: JETS(+19.0%), OIH(+17.8%), ITB(+16.7%), XLE(+16.0%), COPX(+15.2%)* Losers: TLT(-1.9%), UUP(-1.1%), IEF(-0.7%), FXY(-0.2%), SHY(-0.1%)▶️ 최근 5일 상승 상위/하위* Gainers: PALL(+16.7%), SLV(+11.9%), OIH(+11.2%), DXJ(+10.6%), WEAT(+10.3%)* Losers: EIDO(-21.2%), INDA(-17.9%), EWW(-14.9%), XLU(-13.7%), SDIV(-13.0%)▶️ 52 Week High없음▶️ 52 Week LowHYZD(-1.0%), U LS (26,300 +4.16%) T(-0.4%)♣️ News[WSJ] Trump Hopes to Have U.S. Reopened by Easter, Despite Health Experts’ Warnings- 트럼프 대통령이 빠르면 2주 안에, 4월 12일 부활절까지, 경제를 "reopen"하기 바란다고 인터뷰- 미국은 15일간 사회적 거리두기 시행 중. 불필요한 여행, 식당 내 식사, 10명 이상 모임 금지 등- 다음주 거리두기가 끝나면, 미국인들이 거리두기를 하면서도 일터로는 돌아가길 원한다고 언급- 백악관 내부에선 바이러스 확산과 (이를 막기위한)셧다운 경제피해를 어떻게 밸런싱할지 논쟁 중- 며칠간 므누신 재무장관 포함 백악관 인사들은 '사회적 거리두기'를 완화하는 안을 논의해 왔음- 의료계, 바이든 포함 민주당 인사들은 반대. 1, 2주가 아니라 최소 몇 주간 거리두기 지속해야 함- 연방정부 차원 거리두기 완화하더라도 미국인들은 해당 주, 시 정부 제한에 여전히 구속 가능- 셧다운 지속으로 실업 급증, 사업체 피해 증가. 트럼프는 경제 파탄 가능성 경고