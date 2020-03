TOO(티오오), ‘칼군무’ 넘어 ‘킬군무’ 예고…준비된 글로벌돌 ‘기대 UP’

한국경제TV 핫뉴스

TOO(티오오)의 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 타이틀곡 ‘Magnolia(매그놀리아)’ 뮤직비디오 퍼포먼스 ver. 티저 영상이 선공개됐다.25일 0시 TOO 공식 V라이브 계정을 통해 공개된 퍼포먼스 버전 티저 영상에는 역동적이고 강렬한 TOO 멤버들의 군무가 담겨있다. 세련된 비트와 일렉 기타 연주가 가미된 ‘매그놀리아’ 음원 일부 역시 듣는 이로 하여금 중독성을 불러일으켰다.앞서 공개된 프리 릴리즈 버전 영상에서 스토리가 느껴지는 구성으로 세계관에 대한 궁금증을 높였다면, 이번 퍼포먼스 버전 티저 영상에서 TOO는 ‘칼’ 군무를 넘어선 ‘킬(Kill)’ 군무를 예고했다.TOO는 이번 앨범을 통해 마음뿐만 아니라 눈과 귀를 모두 사로잡는 퍼포먼스로 ‘킬(Kill) 군무돌’의 면모를 보여줄 예정이다.한편 TOO의 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’은 오는 4월 1일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 발매된다. 또한 선공개된 ‘매그놀리아’ 뮤직비디오 퍼포먼스 ver. 티저 영상은 25일 정오(낮 12시) TOO 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해서도 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지