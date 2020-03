한국타이어, 봄 맞이 티스테이션 이벤트 열어

-최대 4만원 상당의 모바일 주유권 증정

한국타이어가 자사의 서비스 전문점 '티스테이션'을 통해 오는 4월30일까지 봄 맞이 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.행사 대상은 승용차용 타이어 '벤투스 S2 AS', '벤투스 V2 AS', '벤투스 S1 에보3', '키너지 4S 2', '키너지 EX' 5종과 SUV용 타이어 '벤투스 S2 AS X', '다이나프로 HL3' 2종 등 총 7종이다.티스테이션 온라인 및 오프라인 매장을 통해 행사 대상 타이어를 KB국민카드 또는 씨티카드로 결제하면 2개 구매 시 2만원, 4개 구매 시 4만원 상당의 모바일 주유권을 증정한다. 또 행사 카드로 5만원 이상 결제 시 최대 6개월까지 무이자 할부 서비스를 제공한다.온라인 구매자는 추가 혜택이 주어진다. 티스테이션닷컴을 통해 행사 대상 타이어 4개 구입시 매장에 직접 방문하지 않아도 타이어 교체가 가능한 '픽업, 딜리버리' 서비스를 천원에 제공한다. 구입 후 해당 상품 및 장착점에 관한 온라인 리뷰를 작성하면 모바일 주유권 1만원권을 증정한다.한편, 티스테이션은타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점이다. 전문 인력과 첨단 장비로 전문적이고 표준화된 자동차관리 서비스를 제공하며 소비자의 요구를 충족하기 위한 다양한 구매 선택의 기회를 제공하고 있다.김성환 기자 swkim@autotimes.co.kr