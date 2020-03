골든차일드, 첫 단독 콘서트 유튜브 최초 공개 `그날의 감동을 다시 한 번`

한국경제TV 핫뉴스

골든차일드가 팬들에게 깜짝 선물을 선사한다.골든차일드는 25일 울림 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 단독 콘서트 `FUTURE AND PAST(퓨처 앤 패스트)`를 공개한다.이번에 공개되는 깜짝 선물은 지난 1월 골든차일드가 데뷔 이후 3년 만에 진행한 첫 단독 콘서트 `FUTURE AND PAST(퓨처 앤 패스트)`의 풀 영상이다.골든차일드는 데뷔곡 `담다디`를 비롯해 멤버들의 유닛 무대까지 총 24곡의 모든 무대를 올 라이브 밴드로 진행해 실력파 아이돌로서의 면모를 유감없이 자랑했다.또한 26일부터 30일까지 울림 오피셜 SNS 계정을 통해 스페셜 클립과 비하인드 클립, 비하인드 포토까지 다양한 콘텐츠가 공개될 예정이라 기대감을 높이고 있다.`아이돌 명가` 울림의 명성에 걸맞은 완벽한 퍼포먼스는 물론 `울림 더 라이브`를 통해 멤버 모두 수준 높은 가창력을 입증한 골든차일드. 이들의 이번 콘서트 실황 공개는 출연을 앞둔 Mnet `로드 투 킹덤`에서 보여줄 음악적 스펙트럼의 예고편이라고 할 수 있다.한편, 골든차일드의 단독 콘서트 `FUTURE AND PAST(퓨처 앤 패스트)`는 3월 25일 울림 공식 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다.