추화정, ‘미스터 트롯’ 김호중과 신곡 ‘On My Own’ 친필 사인 CD 인증샷

가수 추화정이 김호중과 훈훈한 투샷을 공개해 팬들의 미소를 자아냈다.지난 23일 추화정은 자신의 SNS를 통해 "호중 오빠 드디어 만나서 CD도 드렸어요. 좋은 음악 많이 들려주세요. 언제나 응원하겠습니다. 'On My Own'도 많이 들어 주세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 추화정의 사인과 성의 가득한 친필 메시지가 담긴 신곡 CD를 든 김호중과 추화정이 다정한 포즈와 함께 밝은 웃음을 지으며 카메라를 응시하고 있다.또 다른 컷에는 한 손에는 CD를, 한 손에는 손가락 하트를 한 김호중과 깜찍한 양손 브이를 그리고 있는 추화정의 유쾌한 모습이 시선을 사로잡았다.특히 사진 공개 직후 김호중은 "만나서 반가웠어요. 'On My Own' 노래 너무 좋네요. 응원할게요"라는 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.추화정은 지난 2일 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지를 녹인 신곡 'On My Own(온 마이 온)'을 발매, 청아한 보이스와 진심 어린 가사로 많은 사랑을 받고 있다.추화정은 각종 음악 방송 무대를 통해 신곡 활동을 펼칠 계획이다.