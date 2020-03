리즈케이와 봄을 만난 트로트 히어로 임영웅 모델 발탁

한국경제TV 핫뉴스

미스터트롯> `진`에 빛나는 트롯 히어로 임영웅이 ㈜리즈케이 코스메틱의 새로운 모델로 발탁됐다.(주)리즈케이 코스메틱은 최초의 메이크업 아티스트 김청경 대표의 38년 노하우를 집약한 뷰티 브랜드로, 베스트셀러 아이템 `퍼스트씨 세럼`을 통해 누적 매출 1,900억원 이상의 매출을 올리며 순수 비타민 C 화장품의 역사를 새롭게 써내려가고 있다. 더불어 지난 2월 CJ오쇼핑을 통해 선을 보인 새치&탈모 헤어 케어 브랜드 `알블랙 샴푸`까지 론칭하면서 스킨케어 뿐 아니라 헤어 케어 시장까지 그 영역을 점차 확대해나가고 있다.리즈케이 관계자에 따르면 "리즈케이 코스메틱은 새로운 `개척`을 통해 근본적인 항산화 뷰티케어를 실현시켜주는 브랜드 목표를 가지고 있다. 순수 비타민 C를 고농도로 담아낸 `퍼스트씨 세럼`부터 염모제 무첨가로 새치와 흰머리의 컬러를 변화시켜주는 `알블랙 샴푸`까지, 화장품 업계에 새로운 패러다임을 제시한다."고 전하며 "`미스터트롯` 초기 방송부터 절절한 감성 트로트를 통해 트롯계에 새로운 히어로로 떠오른 임영웅을 주목하고 있었다. 그의 트롯에 대한 애정과 도전정신은 리즈케이의 모델로서 적격이라 판단하였으며, 앞으로 임영웅과 리즈케이가 함께 선보일 긍정적인 시너지 효과를 기대한다."며 모델 발탁에 대한 애정을 드러냈다.리즈케이 코스메틱 김청경 대표는 "지난 2월 알블랙 론칭을 시작으로 3월 13일 `퍼스트씨5 세럼` 론칭, 그리고 <미스터트롯> `진` 임영웅 모델 발탁까지 리즈케이에게 있어 2020년은 새로운 도약을 위한 한 해가 될 것."이라고 밝히며 "`퍼스트C바이오틱스` 성분과 순수 비타민 C 15%를 담아낸 NEW `퍼스트씨5 세럼`의 시작을 임영웅과 함께 할 수 있어 광고주이자 한 명의 팬으로서 너무나 기쁘게 생각한다. `퍼스트씨5 세럼`과 임영웅의 만남은 최고의 앙상블이 될 것."이라고 전했다.임영웅은 미스터트롯 결승 마지막 무대에서 아버지가 생전 어머니에게 불러주었던 도성의 `배신자`를 선곡, 최고점수 100점, 최저점수 94점을 기록하며 또 한 번 영웅의 신화를 이어나갔으며, 실시간 문자 투표에서 137만4천748표를 얻어 25%이상의 득표율을 획득하며 최종 결과 발표에서 1위인 `진` 타이틀을 거머쥐었다.이외에도 리즈케이 코스메틱은 신규 모델로 발탁된 임영웅과 함께 이보영, 고아라, 차은우가 전속모델로 활동하고 있으며, 다양한 분야와 연령층의 모델들을 통해 세대를 아우르는 `국민 뷰티 브랜드`로서의 도약을 목표로 하고 있다.임영웅의 모델 발탁 소식과 함께 오는 3월 26일, `알블랙 샴푸`의 두 번째 생방송이 방영될 예정이며 CJ오쇼핑. 오전 7시 15분에 만나볼 수 있다.