최강창민, 첫 번째 미니앨범 ‘Chocolate’ 4월 6일 발매

‘K-POP 톱클래스’ 동방신기 최강창민이 솔로 아티스트로 새로운 모습을 선사한다.최강창민의 첫 번째 미니앨범 ‘Chocolate’(초콜릿)은 오는 4월 6일 발매되며, 타이틀 곡 ‘Chocolate’을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡이 수록되어 있어 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.특히 이번 앨범은 최강창민이 데뷔 후 처음 발표하는 솔로 앨범으로, 최강창민은 그동안 동방신기 활동을 통해 수많은 히트곡을 발표함은 물론, 동방신기 앨범에 수록된 ‘Heaven`s Day’, ‘Rise As One’, ‘Apology’, ‘Closer’, ‘아스라이… (Beautiful Stranger)’, SM ‘STATION’ 시즌 2에서 공개한 ‘여정 (In A Different Life)’, 드라마 OST 등 다수의 솔로곡을 발표해 뛰어난 가창력과 다양한 음악 색깔을 선보인 바 있어, 이번 앨범으로 선사할 최강창민만의 음악과 무대에 더욱 이목이 집중될 전망이다.더불어 최강창민은 작사, 드라마, 예능 프로그램 MC 등 다방면으로 활약한 만큼, 이번 솔로 활동으로 선보일 새로운 모습에도 높은 관심이 예상된다.한편, 최강창민의 첫 번째 미니앨범 ‘Chocolate’은 23일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지