드림캐쳐, 후속 활동으로 증명한 `퍼포먼스 장인` 면모

그룹 드림캐쳐의 특별한 퍼포먼스가 팬들의 심장을 두근거리게 만들었다.드림캐쳐는 지난 20일 KBS2 `뮤직뱅크`를 시작으로 MBC `쇼! 음악중심`과 SBS `인기가요`에 연이어 출연해 `Black Or White` 무대를 선보였다.`Black Or White`는 드림캐쳐의 첫 정규앨범 `Dystopia : The Tree of Language`의 수록곡으로, 타이틀곡 `Scream`에 이은 후속 활동 넘버로 낙점돼 팬들을 만나고 있다.드림캐쳐는 `Black Or White`를 통해 특유의 칼군무는 물론 수트를 의상의 메인 콘셉트로 잡아 기존 활동과는 색다른 모습을 선사하고 있다.음악 프로그램의 색다른 시도도 눈에 띈다. `뮤직뱅크`의 경우 두 가지 의상을 통해 교차 편집 효과로 시청자들을 만났으며, `쇼! 음악중심`과 `인기가요` 역시 다양한 무대 장치들을 활용해 �거리를 더욱 풍성하게 만들었다.`Black Or White`로 보여준 드림캐쳐의 `반전 매력`에 팬들의 뜨거운 성원이 이어지고 있는 상황. 특히 `퍼포먼스 장인`이라고 불려온 드림캐쳐인 만큼, `Black Or White` 무대에 특별한 반응이 쏟아지고 있다.한편 드림캐쳐의 `Black Or White`는 리드미컬한 베이스가 돋보이는 후렴구와 곡 후반부의 보코더 사운드가 매력적인 미디엄 템포의 팝 넘버. 세상에 횡행하고 있는 흑백논리에 대한 비판적 내용을 담아 독특함을 더했다.