원어스, 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 뮤직비디오 티저 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.원어스는 22일 오후 6시 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`의 타이틀곡 `쉽게 쓰여진 노래` 뮤직비디오 티저 영상을 선보이며, 컴백 임박을 알렸다.공개된 영상 속 원어스는 뉴질랜드의 광활한 대자연에서 봄 감성을 품은 한층 성장한 모습이다.특히 맑은 하늘 아래 황폐하고 거친 황야에서 섬세한 표정과 몸짓이 담긴 퍼포먼스를 첫 공개하며, `무대천재`의 새로운 변신을 예고했다.여기에 휘파람 테마와 리드미컬한 멜로디에 어우러진 `널 생각하며 쉽게 쓰여진 노래`라는 중독성 강한 노랫말이 흘러나오며, 강렬한 임팩트를 선사한다.뿐만 아니라 이번 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 뮤직비디오는 뉴질랜드에서 올 로케이션 촬영으로 진행, 아름다운 절경과 원어스의 감성이 조화를 이뤄 완벽한 시너지를 자랑하며 본편에 대한 기대감을 높였다.원어스는 24일 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표하고 6개월 만에 컴백한다.앨범명 `IN ITS TIME`은 만물의 아름다운 시작을 뜻하는 "Everything is beautiful in its time"라는 문장을 주제로 삼아 원어스의 본격적인 성장을 예고한 앨범인 만큼 차세대 K팝 그룹으로서의 눈부신 도약이 기대된다.타이틀곡 `쉽게 쓰여진 노래`는 데뷔 때부터 원어스와 호흡을 맞춰온 RBW 사단의 히트메이커 이상호가 작곡한 노래로, 휘파람 테마와 리드미컬한 바운스가 돋보이는 노래이다.한편, 원어스는 24일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 첫 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지