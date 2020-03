TOO(티오오), 화수분 매력 담은 미니 1집 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 하이라이트 메들리 공개

한국경제TV 핫뉴스

10인조 보이그룹 TOO(티오오)의 미니 1집 앨범 음원 일부가 전격 공개됐다.23일 0시 TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기) 공식 SNS를 통해 1st 미니앨범 'REASON FOR BEING: 인(仁)' 하이라이트 메들리 영상이 게재됐다.하이라이트 메들리 영상에는 순수함과 카리스마를 넘나드는 TOO의 재킷 이미지 촬영 현장이 그려졌고, 타이틀곡 'Magnolia(매그놀리아)'부터 다양한 장르의 수록곡 음원 일부가 공개돼 발매 분위기를 고조시켰다.신화, 동방신기, 태연 등과 작업한 타일러 샤미(Tyler Shamy)가 프로듀싱을 맡아 음악적 퀄리티를 높인 타이틀곡 '매그놀리아'는 트랩과 유로팝이 믹스된 강렬한 댄스곡으로, TOO 멤버들이 어떤 강렬한 퍼포먼스를 가미해 글로벌 팬들의 이목을 사로잡을지 귀추가 주목된다.소녀시대, 샤이니, 갓세븐, 워너원, 아이즈원, ITZY 등 유명 아이돌 그룹의 히트곡을 탄생시킨 초호화 프로듀서 군단이 참여한 수록곡 역시 리스너들의 귓가를 단번에 사로잡았다.펑키한 리듬과 심플한 악기 연주가 조화를 이루는 '오늘은 이만큼(Take It Slow)', 미드템포의 팝 사운드 곡 '피어나(Don`t Fear Now)', TOO 멤버들의 음색이 돋보이는 R&B 장르의 발라드 '기억해요', 1966년 발매된 슈프림스의 히트곡이자 1982년 필 콜린스가 리메이크해 많은 사랑을 받았던 TOO 버전의 'You Can`t Hurry Love(유 캔트 허리 러브)'까지, 음원의 일부만 공개됐음에도 불구하고 전곡이 타이틀곡 같은 퀄리티를 자랑해 기대감을 높였다.한편 전 세계를 무대로 활약할 신예 TOO의 1st 미니앨범 'REASON FOR BEING: 인(仁)'은 오는 4월 1일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.