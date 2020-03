㈜커커그룹, 체계적 지원 시스템 구축 전국 300개 매장 지원

한국경제TV 핫뉴스

뷰티 전문 기업 ㈜커커그룹이 전국 300개 매장에 현 상황을 극복하기 위한 대책과 향후 전국 매장의 정상화를 위한 대규모의 단계별 대책 프로젝트를 마련했다.이철헤어커커, 마끼에, 라브리지, 나눌헤어살롱, 트리코드헤어살롱, 커커아카데미 등 미용 프랜차이즈뿐만 아니라 라이프스타일 샵 보에를 포함하여 전국 300개 매장을 운영하고 있는 ㈜커커그룹은 본사에 TFT(태스크포스팀)를 구성하여 전국 매장의 피해 규모와 심각사태를 꾸준히 살피며 대응책 마련을 준비해왔다.이에 실질적이고 체계적인 지원 대책이 시급하다고 판단하여 지난 2월 총 3단계로 구성되어 체계적 지원 시스템인 `WE ARE KERKER 프로젝트`를 발표했다.프랜차이즈라는 특성상 매장의 피해가 본사에도 영향을 미치기 때문에 본사 역시 피해가 적지 않은 상황에서 전국 300개 매장에 현 사태를 극복하기 위한 지원 및 매장 정상화는 물론 매출 성장까지 각 단계별로 나누어 체계적인 지원 시스템을 구축한 것은 이례적이고 파격적인 결정이다.㈜커커그룹의 `WE ARE KERKER 프로젝트`는 ▲1단계 위기극복프로젝트, ▲2단계 정상화프로젝트, ▲3단계 성장프로젝트 로 구성되어 각 단계별로 체계적으로 지원되는 시스템이다.1단계 위기극복프로젝트는 현장에서 체감하고 있는 피해와 고통을 본사도 함께 나눈다는 취지에서 3월부터 5월까지 3개월간 상표사용료를 20% 감면하고 매장 직원들의 안전한 근무환경 조성을 위해 전국 매장에 전문 방역 업체를 통한 방역 및 수시로 소독제가 자동 분사되는 소독기를 지원했다.2단계 정상화프로젝트는 1단계에서 실시한 전문 방역업체를 통한 소독에 이어 철저한 방역환경을 마련하기 위해 천연 소독제를 이용하여 본사 직원이 전 매장에 2차 방역을 실시하며 고객의 안전과 매장 직원 건강을 최우선으로 생각하여 안심하고 매장을 방문할 수 있도록 고객 응대 메뉴얼과 한시적 1회 사용 제품 권장 및 매장 내 청결을 유지할 수 있도록 시술의자, 샴푸대 등 매장 내 수시 소독 툴을 제공하고 있다.뿐만 아니라 이번 사태를 슬기롭게 잘 극복할 수 있도록 정부지원정책 및 매장운영에 대한 상담지원, 매장 정상화를 위한 마케팅, 프로모션 툴 제공 및 홍보지원도 실시하고 있다.3단계 성장프로젝트에서는 온라인 교육 진행을 통한 맨파워 강화 및 디자이너 성장을 위한 데일리 리포트 관리로 위기를 기회로 전환할 수 있도록 하고 고객 프로모션 기획 및 제안 등을 통해 매장 매출이 빠르게 정상화될 수 있도록 지원한다.지난 2월 1단계 위기극복프로젝트를 모두 마쳤고 3월부터 2단계 정상화프로젝트를 진행하고 있으며 오는 4월 말까지 지속된다. 이후 3단계 성장 프로젝트를 통해 매장 매출 정상화를 위한 집중적이고 체계적인 지원이 이루어질 예정이다.전국 300개 매장 지원 프로젝트인 `WE ARE KERKER 프로젝트`는 전액을 본사에서 부담하여 지원하는 것으로 전국 300개 매장의 정상화 대책까지 마련한 것은 이례적이며 현장에 실질적으로 도움이 되는 체계적 지원이라는 평가다.㈜커커그룹 노장군 부사장은 "기존 긴급 지원 매장에 마스크와 손소독제를 지원했지만 급격한 확산 속도에 실질적 지원의 한계와 현실적 어려움으로 모든 매장에 직접적 지원을 하기에 어려움이 있었다. 이에 실질적인 지원 대책이 필요하다고 판단하여 `코로나19` 사태 대응 TFT를 꾸리고 `WE ARE KERKER 프로젝트`를 마련하게 되었다."며, "전국 매장의 매출이 정상화될 때까지 최선을 다해 지원하도록 하겠다"고 전했다.현재 전국 300개 매장은 고객들의 건강과 안전을 위한 본사의 응대 메뉴얼에 따라 매장 내 청결을 유지하기 위한 청소 및 매장 내부 소독, 전 직원 마스크 착용 의무화, 손세정제 사용 등 위생을 철저히 하고 있다.