`컴백 D-6` 위너, 26일 송민호 작사+작곡 `뜸` 선공개

위너의 정규 3집 선공개곡 `뜸(Hold)’ 발매일이 6일 앞으로 다가온 가운데 이 노래는 송민호가 작사·작곡했다고 YG 측이 밝혔다.위너 소속사 YG엔터테인먼트는 20일 오전 9시 공식 블로그에 `뜸(Hold)` 크레디트 포스터를 게재했다.이에 따르면 위너의 세 번째 정규앨범 `Remember`의 신호탄이 될 선공개곡 `뜸`은 송민호(MINO)가 작사·작곡했다. 더불어 알티(R.Tee)가 작곡에 참여했고, 편곡을 맡아 음악적 완성도를 높였다.송민호는 그동안 꾸준히 위너의 앨범에 힘을 보태왔다. 그는 위너의 지난 미니앨범 `CROSS`에서 `끄덕끄덕(DON`T BE SHY)`을 작사·작곡한 바 있다. 또한 이 곡을 포함해 앨범에 수록된 총 4곡의 작사에 참여했다.특히 송민호는 지난 2018년 전곡을 프로듀싱한 첫 솔로 앨범 `XX`를 발표해 가요계 큰 반향을 일으켰다. 이 앨범 타이틀곡 `아낙네`는 각종 음원차트 1위를 휩쓸었을뿐 아니라 그의 한층 성숙된 음악적 역량을 증명했다.알티는 YG 자회사 더블랙레이블에 소속된 프로듀서 겸 DJ다. 빅뱅의 `에라 모르겠다`, 태양 `Wake Me Up`, 블랙핑크의 `불장난`, `뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)` 등 수많은 히트곡을 공동 작곡했다.참신하고 다채로운 사운드의 음악을 창작해온 송민호와 알티 두 실력파 뮤지션이 작업한 `뜸(Hold)`인 만큼 음원 공개 전 팬들의 기대감이 커지고 있다.이들의 호흡과 더불어, 그간 장르를 가리지 않고 폭넓은 음악 세계를 보여준 위너가 어떤 식으로 `뜸`을 표현할 것인지 관심이 집중된다.앞서 강승윤 김진우 이승훈 송민호, 위너 네 멤버와 AKMU 이수현이 친남매처럼 등장한 `뜸` 뮤직비디오 콘셉트 포스터가 커뮤니티 사이트와 SNS 등에서 벌써 큰 화제를 불러 일으켰다.위너의 신곡 `뜸(Hold)`은 오는 3월 26일 선공개된다. 이후 총 12곡이 수록된 위너의 세 번째 정규앨범 `Remember`는 4월 9일 발매된다.현재 예약 판매 중인 음반은 4월 10일 YG셀렉트, Ktown4u를 비롯해 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지