가호, ‘이태원 클라쓰’ OST ‘시작’ 인기 힘입어 27일 싱글 `A song for you` 발매

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 가호가 드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST ‘시작’ 인기에 힘입어 오는 27일 싱글을 발매한다.플라네타리움 레코드(PLT)는 지난 19일 공식 채널들을 통해 오는 27일 18시에 발매되는 가호의 싱글 ‘A song for you(어 송 포 유)’ 티저 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 텅 빈 공연장에서 홀로 앉아 있는 가호의 모습을 필름 카메라로 담아내 쓸쓸한 감성을 자극한다. 더불어 금색의 ‘A song for you’ 타이포 그래피와 꽃을 형상화한 라인 아트웍을 통해 마치 누군가에게 전하는 노랫말같이 느껴져 이번 신곡이 어떤 장르일지 궁금증을 불러일으킨다.가호는 최근 가창자로 참여한 JTBC 금토드라마 ‘이태원 클라쓰’ OST Part.2 ‘시작’이 눈부신 역주행 그래프를 그리며 멜론을 비롯해 각종 음원 사이트의 차트 1위에 등극했다. 국내 음원 차트 외에도 중국, 베트남 등 해외 차트에서도 최상위권에 오르면서 앞으로의 행보가 기대되는 뮤지션으로 관심을 모았다.맑고 시원한 보이스와 호소력 짙은 보이스로 리스너들에게 자신의 존재감을 각인시킨 싱어송라이터 가호는 그동안 폭넓고 다채로운 음악적 스펙트럼을 들려줘 무한한 가능성을 보여줬다. OST ‘시작’으로 인기를 구가하고 있는 가호가 이번 싱글을 통해 어떤 음악을 들려줄지 벌써부터 기대를 모은다.가호는 데뷔 전 SBS 드라마 `당신이 잠든 사이에`에서 배우 이종석이 부른 OST `내게 와` 작곡을 시작으로 다양한 드라마 OST에 참여하면서 이름을 알렸다. SBS 수목드라마 `황후의 품격` OST `끝이 아니길`, MBC 수목드라마 `내 뒤에 테리우스` OST `그렇게 가슴은 뛴다`, `시간`의 동명의 OST `시간` 등 차세대 OST 기대주로 주목을 받고 있다.OST 참여 외에도 가호는 지난해 격정적이고 드라마틱 한 전개가 돋보이는 싱글 `FLY`를 통해 현실의 답답함에 지친 사람들에게 용기와 위로를 건넸고, 스타일리시한 일레트로닉 사운드의 싱글 `Pink Walk`로 다양한 스타일에 대한 가호의 음악적 소화력을 확인시켜줬다.한편, 가호의 싱글 ‘A song for you(어 송 포 유)’는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지