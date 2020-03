■ Global ETF Daily & News ■ (2020/03/20)

▶️ 전일 상승 상위/하위



* Gainers: AMLP(+14.5%), USO(+14.0%), RSX(+13.9%), OIH(+12.4%), PFF(+8.3%)



* Losers: EIDO(-7.8%), PPLT(-5.9%), XLU(-5.8%), BKLN(-5.1%), LQD(-4.9%)



▶️ 최근 5일 상승 상위/하위



* Gainers: HEWJ(+8.1%), UUP(+6.2%), DXJ(+6.2%), WEAT(+5.2%), IBB(+3.7%)



* Losers: JETS(-27.6%), PPLT(-23.0%), SLV(-22.6%), ITB(-22.1%), SDIV(-21.6%)



▶️ 52 Week High



UUP(+2.4%)



▶️ 52 Week Low



IGHG(-8.8%), HYMB(-8.7%), MLN(-8.4%), BAB(-7.8%), EIDO(-7.8%)



♣️ News



[WSJ] Coronavirus Triggers Wave of U.S. Workers Filing for Jobless Benefits

- 코로나19로 기업들이 문을 닫으면서 실직한 미국인들이 전국적으로 증가. 실업수당 청구 급증

- 오하이오주 실업수당 청구 건수는 78,000건으로 지난주 같은 기간 3,000건에 비해 대폭 증가

- 몇몇 주는 실업보험 자격을 잃거나 유급 휴가를 받을 수 없는 근로자도 포함되도록 제도 확대

- 뉴저지주 노동부, 월요일 하루에만 15,000건의 실업수당 청구 접수, 전례가 없는 수준

- 노동부 관리들은 근무시간 단축에 대해서도 실업수당을 지급해 기업의 인력 감축 억제를 유도

