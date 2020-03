버스터즈, 3년 만에 정규 2집 컴백…27일 ‘Once and for All’ 발매

한국경제TV 핫뉴스

밴드 버스터즈(BURSTERS)가 두 번째 정규앨범을 들고 돌아온다.20일 소속사 에버모어뮤직은 "버스터즈(안준용, 노대건, 이계진, 조환희, 조태희)가 오는 27일 오후 6시 두 번째 정규앨범 'Once and for All(원스 앤드 포 올)'을 발매한다"고 밝혔다.'Once and for All'은 지난 2017년 4월 발매된 정규 1집 'Live In Hope(리브 인 호프)' 이후 버스터즈가 약 3년 만에 공개하는 새 정규앨범이다. 그 어느 때보다 심혈을 기울여 작업한 앨범이며, 장르를 넘나드는 과감한 음악적 시도와 버스터즈만의 묵직하고 강렬한 메시지를 하드코어적 록 사운드로 담아내 더욱 기대감을 높인다.이번 앨범에는 트리플타이틀곡 `Smell the Rot(스멜 더 롯)`, `Colors (컬러즈)`, `Once and for All(원스 앤드 포 올)`을 비롯해 버스터즈의 풍성한 음악적 스펙트럼을 느껴볼 수 있는 총 14개 트랙이 수록됐으며, 록 사운드뿐만 아니라 팝적인 멜로디까지 버스터즈의 다채로운 음악적 시도를 만나볼 수 있다.이와 더불어 지난 19일 오후에는 공식 SNS 계정을 통해 버스터즈의 'Once and for All' 단체 콘셉트 포토가 공개돼 팬들의 시선을 사로잡았다. 공개된 이미지 속 버스터즈 다섯 멤버는 강렬하고 화려한 재킷을 입고 보는 이들을 압도하는 카리스마를 발산하며 앨범에 대한 궁금증을 자아내고 있다.한편, 버스터즈는 전 세계 가장 권위 있는 매거진 중 하나인 영국 록 매거진 `Kerrang!' 단독 기사에서 'K-Rock'의 선두주자로 소개되는 등 해외에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 버스터즈가 3년 만에 발표하는 새 정규앨범 'Once and for All'은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.