‘컴백 D-5’ 키썸, 타이틀곡 ‘1위(primero)’ 뮤직비디오 티저 공개

키썸의 2020년 첫 디지털 싱글 [THE 1st KEY TO SUM ISLAND]의 타이틀곡 ‘1위(primero)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.18일 오후 6시 퍼스트원엔터테인먼트 공식 YOUTUBE 채널을 통해 공개된 ‘1위(primero)’ 뮤직비디오 티저는 비비드한 컬러의 조명과 감각적인 패턴의 그래픽이 돋보이는 영상으로 한 편의 아트 필름을 본 것 같은 느낌을 준다.또한 공개된 20초 가량의 티저 영상에는 영상미와 어우러지는 키썸 만의 힘 있는 랩핑과 중독성 있는 후렴구가 담겨 있어 23일 정오에 발매될 ‘1위(primero)’의 뮤직비디오 풀버전과 음원에 대한 기대감을 동시에 끌어올리고 있다.지난 17일 두 번째로 공개된 티저 이미지 속 키썸은 클래식하면서도 상큼함을 더한 비주얼이 카드 모양에 담겨 확 달라진 세련미를 드러내고 있으며, 해당 카드에는 각각 I, M의 알파벳이 쓰여 있어, 처음 공개된 알파벳과의 연관성에 관하여 팬들의 호기심을 유발하고 있다. 키썸의 또 다른 매력을 보여줄 티저 이미지는 공식 티저 페이지를 통해 19일, 20일 순차적으로 공개될 예정이다.키썸의 새로운 도전이 담긴 디지털 싱글 [THE 1st KEY TO SUM ISLAND]의 타이틀곡 ‘1위(primero)’는 23일 정오에 국내 음원 사이트를 통해 정식 발매될 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지