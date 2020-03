‘컴백 D-5’ 원어스 레이븐X시온, 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 티저 영상 공개

한국경제TV 핫뉴스

보이그룹 원어스(ONEUS)가 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 티저 영상을 추가 공개했다.원어스는 19일 0시 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`의 레이븐, 시온의 개인 티저 영상을 선보이며, 컴백 기대감을 높였다.공개된 영상 속 레이븐은 광활한 들판에서 뜨거운 햇빛 사이로 꽃다발을 아련하게 바라본다. 이내 체념한 듯 감정이 격해지며 무릎을 꿇는 레이븐의 애절한 눈빛이 봄 감성을 자극한다.반면 시온은 해변에서 꽃향기를 맡으며 자유를 만끽하고 있다. 반짝이는 눈망울과 환한 미소가 청초한 매력을 자아내며 여심을 녹인다.특히 영상 속 흘러나오는 신곡 `쉽게 쓰여진 노래`의 청량한 휘파람 테마가 단번에 귀를 사로잡는다.앞서 원어스는 이도와 서호를 시작으로 레이븐, 시온까지 개인 티저 영상을 순차적으로 공개, 한층 섬세해진 봄 감성을 예고하며 이후 공개될 환웅과 건희의 개인 티저 영상에도 한껏 기대감을 높였다.오는 24일, 원어스는 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표한다.지난해 `US` 시리즈 3부작의 주제였던 빛, 시간, 공간을 통해 완성된 원어스만의 색으로, 본격적인 성장 서사를 그려나갈 계획이다.만물의 아름다운 시작을 뜻하는 "Everything is beautiful in its time"이라는 문장을 주제로, 새로운 시작을 앞둔 원어스의 눈부신 성장을 알리며 이목을 집중시킨다.한편, 원어스는 24일 오후 6시 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표하고 컴백한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지