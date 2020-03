● 간밤 해외 주요뉴스 정리

최근 해외 금융시장이 큰 변동을 보이고 있습니다. 정기 서비스는 아니지만, 전일 나왔던 주요 기사를 정리해 보내드립니다.● 간밤 해외 주요뉴스 정리리서치센터 글로벌투자전략부[FT] Global stocks, oil prices and government bonds tumble- 주식, 유가, 국채 큰 폭 하락. 시장 전반에 걸친 강제 매도(forced selling)와 바이러스 확산 우려- 수요 침체 우려로 국제유가 급락. WTI -22% 하락, 20$. S&P500은 장중 -10% 가까이 급락- S&P500 -5%, 다우지수 -6% 하락 마감. 다우지수는 트럼프 대통령 취임 후 상승분 모두 반납- 장초반 상승하던 국채 가격은 급락 반전 마감. 미 국채 10년 1.2%, +12bp 금리 상승- 유럽 국채금리 수주간 최고치 상승. 현금(cash) 수요 확대에 유동성 있는 자산 매도 압력- WSJ, GM과 포드, 크라이슬러가 수요일 미국 공장을 잠정 폐쇄하기로 합의했다고 보도- 뉴욕시는 시내 전체 호텔을 임시 병원으로 전환하는 방안을 추진 중으로 알려짐[FT] Oil prices hit lowest level in 17 years as demand plunges- WTI는 국가간 이동 제한 따른 수요 타격으로 배럴 (7,060 -3.29%) 당 25달러 이하로 하락하며 17년래 최저- 러시아 루블화 수요일 7.5% 급락. 연초 이후 30% 하락. 사상 최저 수준에 근접- 애널들은 사우디, 러시아 간 재협상 예상. 그러나 수요 감소 충격이 유가 반등 쉽지 않게 할 것- 유라시아 그룹, 바이러스 확산 피해로 올해 봄 원유 수요 1/4 감소할 수 있다고 경고- 미국 공화당 상원의원들은 최근 사우디에 증산 정책 제고를 요청. 셰일 산업 등 피해 우려[Reuters] Detroit automakers shutter U.S. plants in move to stop coronavirus spread- 포드, GM, 피아트 크라이슬러 등 디트로이트 자동차 제조기업 북아메리카 플랜트 셧다운에 돌입- 주가는 전일대비 각각 17, 10, 9% 하락. 기아, 폭스바겐, BMW의 북미 소재 공장은 정상 가동 중- UAW(미국자동차노조)의 생산 라인 쉬프트 감축, 방역 강화 합의가 이뤄진 지 하루도 안돼 결정- 포드는 생산 라인 직원이 코로나 양성으로 판명되자 목요일부터 3월 30일까지 셧다운 현대차 (73,000 -0.68%) 도 몽고메리 공정 라인 직원 양성 판명되자 시설 폐쇄. 재개 일정은 알려지지 않아[버냉키, 옐런 파이낸셜 타임즈 기고][FT] Bernanke and Yellen: the Federal Reserve must reduce long-term damage from coronavirus• 금융위기 당시 구제책 부활은 첫 번째 스텝. (여기 더해) 연준은 아마 회사채를 매입해야 할 것- 최근 연준 조치, 제로 금리 인하와 7천억$ QE는 표면적으로 금융위기 당시 정책들과 유사- 현재 상황은 당시와 다름. (당시와 달리) 현재 위기는 금융시장에서 비롯된 것이 아님- 정책입안자들은 더 큰 도전 직면. 팬데믹에 따른 경제 피해가 오래 지속되지 않도록 막아야 함- 바이러스로 인한 영구적 피해를 막기 위해 신용(credit)이 유지되도록 하는 것이 중요함- 최근 연준은 재할인창구(discount window)를 통한 자금 조달을 쉽게 만들었지만 통상 은행들은 재할인창구 이용을 꺼리는 경향을 보여왔음- 금융위기 당시 연준은 Term Auction Facility(TAF) 프로그램을 통해 이 문제를 보완- BOE가 시행한 "Funding for Lending Scheme"도 가계,소기업 대출에 도움을 줄 수 있는 방안- Term Asset-Backed Lending Facility도 고려 가능. 기업, 소비자 대출을 담보로 한 증권(ABS) 발행을 쉽게 할 수 있음- 마지막으로, 최근 Eric Rosengren의 제안처럼, 연준은 의회에 제한된 규모의 회사채(IG)를 매입할 권한을 요청할 수 있을 것- 연준 시장 개입은 최근 회사채 시장 스트레스 완화에 도움. 동시에 연준 손실 가능성을 최소화하도록 신중히 설계되야 함