TOO(티오오), 1st 미니앨범 트랙리스트 공개…타이틀곡은 ‘MAGNOLIA(매그놀리아)’

‘2020 가요계 핫루키’ TOO(티오오)의 타이틀 곡명이 드디어 오픈됐다!19일 0시 TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기) 공식 SNS를 통해 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 트랙리스트 이미지가 게재됐다.공개된 트랙리스트에 따르면 TOO의 첫 번째 발걸음이 될 타이틀곡은 ‘MAGNOLIA(매그놀리아)’이다. 목련을 뜻하는 ‘매그놀리아’는 앞서 공개된 프롤로그 필름에서 첫 등장하며 이를 암시한 바 있다.타이틀곡 외에도 ‘오늘은 이만큼(Take It Slow)’, ‘피어나(Don`t Fear Now)’, ‘기억해요’, ‘You Can`t Hurry Love’까지 총 다섯 트랙으로 TOO만의 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이다.특히 이번 앨범은 TOO의 첫 미니앨범인 만큼 탄탄한 프로듀서진을 자랑한다. 타이틀곡 ‘매그놀리아’는 신화, 동방신기, 태연 등과 작업한 타일러 샤미(Tyler Shamy)가 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다.또한 소녀시대, 샤이니, 갓세븐, 워너원, 아이즈원, ITZY 등 많은 아이돌 그룹의 히트곡을 탄생시킨 모노트리의 황현과 이너차일드(Inner Child), 텐조(OZ), 별들의 전쟁 등이 힘을 보탰다. TOO 멤버 찬, 치훈, 제이유 역시 수록곡 ‘오늘은 이만큼’ 랩 메이킹에 직접 나서 아티스트의 면모를 입증할 전망이다.한편 TOO는 오행(五行), 오방(五方), 오색(五色) 등 동양 철학을 담은 세계관 인트로덕션 필름, 개인 및 유닛 콘셉트 포토, 프롤로그 필름을 잇달아 공개하며 1st 미니앨범 ‘REASON FOR BEING: 인(仁)’ 발매 분위기를 더욱 고조시키고 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지