`컴백 D-6` 원어스 이도X서호, 신곡 `쉽게 쓰여진 노래` 티저 영상 공개

보이그룹 원어스(ONEUS)가 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 티저 영상을 첫 공개했다.원어스는 18일 0시 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`의 이도, 서호의 개인 티저 영상을 선보이며, 컴백 열기를 달궜다.공개된 영상 속 이도는 첩첩이 쌓인 절벽 속에 갇혀 있다. 미로에 갇힌 것처럼 헤매던 이도는 벽들 틈에서 피어난 꽃을 찾아낸다. 미로 같은 곳에 갇힌 듯 상심을 겪는 이도의 섬세한 감정 연기가 단연 돋보인다.반면 서호는 탁 트인 깊고 푸른 바다를 배경으로 따사로운 햇살을 받으며 청량한 매력을 드러냈다. 환한 태양 아래 꽃을 쥔 서호의 환한 미소가 눈길을 사로잡는다.특히 영상과 함께 신곡 `쉽게 쓰여진 노래 (A Song Written Easily)`의 리드미컬한 멜로디가 일부 공개되며 신곡에 대한 기대감을 한껏 높였다.원어스는 24일 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표한다.봄, 성장, 깨어남, 계절의 시작 등 만물이 아름다운 때를 만났음을 의미하는 "Everything is beautiful in its time"이라는 문장을 주제로 원어스의 새로운 시작을 노래할 계획이다.앞선 `US` 시리즈 3부작의 주제였던 빛, 시간, 공간을 통해 완성된 원어스만의 색으로, 본격적인 성장을 예고한 만큼 원어스가 이번에는 어떤 모습을 보여줄지 귀추가 주목된다.한편, 원어스는 24일 오후 6시 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표하고 컴백 활동을 시작한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지