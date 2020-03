배우 송진우, 추화정 신곡 ‘On My Own’ 응원…훈훈 선후배

한국경제TV 핫뉴스

가수 추화정이 새 싱글을 발매한 가운데 배우 송진우가 응원에 나서 훈훈함을 자아냈다.최근 송진우는 자신의 인스타그램 스토리를 통해 지난 2일 신곡 ‘On My Own(온 마이 온)’을 발매한 추화정에게 응원 메시지를 전했다.공개된 이미지에서 송진우는 추화정의 신곡 앨범 재킷과 함께 ‘#추화정’ 해시태그를 게재, 남다른 후배 사랑을 드러냈다.이에 추화정은 “감사합니다. 선배님”이라고 화답하며 선후배 간의 훈훈한 우정을 자랑했다.신곡 ‘On My Own’은 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지와 어제의 힘들고 아팠던 기억들은 감싸 안아주고, 새로운 오늘을 긍정적이고 맑은 눈으로 바라보며 자신의 소신대로 걸어 나가겠다는 마음을 담은 팝&락 장르의 곡이다.추화정은 과거 Mnet ‘너의 목소리가 보여2’에서 ‘8등신 이선희’로 출연, 청아한 보이스와 폭발적인 고음으로 안방극장을 사로잡았으며, 지난해 1월 첫 싱글 ‘실컷’으로 정식 데뷔해 활발한 활동을 펼치고 있다.추화정의 새 싱글 ‘On My Own’의 음원과 뮤직비디오는 각종 온라인 음원사이트에서 확인할 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지