▶️ 전일 상승 상위/하위



* Gainers: GDX(+13.4%), EWZ(+13.0%), XLU(+12.8%), COPX(+11.7%), INDA(+10.0%)



* Losers: AMLP(-7.3%), TLT(-6.7%), USO(-5.6%), LQD(-4.1%), PSP(-4.0%)



▶️ 최근 5일 상승 상위/하위



* Gainers: UUP(+3.5%), BIL(+0.1%), SEA(+0.0%), TAO(+0.0%), SHY(+-0.1%)



* Losers: ITB(-35.8%), AMLP(-32.1%), PALL(-31.7%), SDIV(-27.6%), JETS(-26.4%)



▶️ 52 Week High



VXZ(+0.5%)



▶️ 52 Week Low



AMZA(-13.3%), BIZD(-11.7%), SRET(-11.6%), MORT(-10.6%), MLPA(-9.8%)





♣️ News



[FT] Fed to buy commercial paper to ease market turmoil

- 연준, 기업 어음(CP) 매입 발표. 연방준비법(Federal Reserve Act) 따라 CP 매입 위한 기구 설립

- special purpose vehicle(SPV) 형태로 뉴욕 연준이 SPV에 자금 대출. 3개월 달러 표시 CP 매입

- 미국 재무부는 뉴욕 연준에 100억$ 손실 보전을 위한 신용 보증(credit protection) 제공

- 몇몇 전략가들은 대책에 의구심 제기. 연준은 시중 금리보다 높은 수준으로 CP 매입

- 기업에 초저금리 자금 대출보다는 단기자금시장 경색에 대응한 최종대부자 역할



[FT] Western countries embark on trillion-dollar virus fightback

- 미 고위 관리, 1.2조$ 규모의 돈을 시민들에게 직접 지불하는 계획은 광범위한 경기 부양책의 일부

- 영국은 유럽 주요국보다 구체적 부양책 발표, 긴급 대출 보증 3,300억£, 재정 지원 200억£ 규모

- 스페인 국가채무보증 1,000억€, 프랑스 구제금융 450억€, 은행 대출금 3,000억€ 보증 계획 발표

- 항공사와 서비스업 수요는 줄었고, 대형 제조업체들은 생산을 중단하기 시작

- 폭스바겐, 다임러 등 화요일 공장 가동 중단. 미국 노조, 주요 자동차 생산 공장 2주 동안 폐쇄 요구

